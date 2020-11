„Provádět se bude frézování vozovky a její zametání. Aplikovat se bude spojovací postřik a pokládat se bude nová vrstva. V místě prací bude provoz veden vždy jedním jízdním pruhem, ve všech případech levým,“ uvedl Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic.

Už včera se silničáři pustili do podobné opravy u Kytína směrem na Příbram. A od středy jsou frézy a asfaltérské vozy v permanenci v jednom jízdním pruhu u Jíloviště směrem na Prahu. „S ohledem na intenzitu provozu u Jíloviště lze v tomto místě očekávat nárazově tvorbu kolon v době ranní dopravní špičky,“ varoval Buček.

Práce se v závislosti na počasí a šikovnosti dělníků odehrávají vždy cca od 7.30 do 17.00 hodin.

Kromě lepšího povrchu by k bezpečnosti jízdy měly přispět i nové meteorologické stanice, které nově na D4 vyrůstají.

Znalost teploty a vlhkosti vzduchu a vozovky hodnot má významný podíl na organizování zimní údržby. Umožní správně rozhodnout například o množství vyslané techniky – ale třeba i o volbě vhodného materiálu na posyp, připomněl Martin Buček. „To se pozitivně promítá do bezpečnosti a plynulosti provozu včetně předcházení škodám na majetku i zdraví, stejně jako do nákladů na údržbu samotnou,“ konstatoval.

Na D4 budou nově v kilometru 38,26 směr Příbram u Dlouhé Lhoty a v kilometru 21,35 směr Praha u exitu 21 Kytín.

Velká rekonstrukce se chystá

Dálnice D4 by se měla větší přestavby dočkat u hlavního města. Během podzimu dostane ministerstvo dopravy studii, jak by měla vypadat.

Už nyní je jasné, že by z ní měly zmizet dosavadní autobusové zastávky. Stojí totiž na nepříliš bezpečných místech. To by se mělo do budoucna změnit. Práce na přestavbě se podle všeho rozběhnou nejdříve v roce 2025.

A důvod rekonstrukce? Pro dálnice jsou stanovené normy, které úsek před Prahou nesplňuje. D4 totiž byla původně rychlostní silnicí, stát ale tuto kategorii silnic zrušil.

„Výhledově bude moci být D4 upravena a zastávky odsunuty z hlavní trasy například do prostorů mimoúrovňových křižovatek,“ uvedl František Jemelka, mluvčí ministerstva dopravy. Součástí řešení jsou i dílčí změny linek pražské integrované dopravy. „Bude se jednat o výrazně bezpečnější řešení,“ dodal mluvčí.