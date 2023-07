Je to hra s otevřeným koncem – a co se podaří vypátrat, zůstává zatím ve hvězdách. O prvních krůčcích Dášeňky je díky Čapkovým talentům pozorovatelskému i literárnímu známa spousta podrobností. Její další osudy poté, co opustila Čapkovu domácnost, se však ztrácejí v mlze. Možná spíš v lese…

Samičce luskouna Šišce je pět měsíců. První mládě narozené v Evropě dělá pokroky

Jisté je, že dům na Strži a jeho zahradu nikdy nepoznala. Nemovitost získal Čapek do užívání až v době, kdy už Dášeňka kolem něj neposkakovala: v roce 1935, kdy tam poprvé přijel v pozdním létu. Ředitel Čapkova památníku Zdeněk Vacek považuje za až zarážející, jak málo toho víme o životě slavného pejska poté, co opustil Čapkovu domácnost.

Spisovatel Vančura štěně vrátil

Přímo od Karla Čapka se dozvídáme, že do dvojdomku na Vinohradech, kam se nastěhoval společně s bratrem Josefem, si pořídil hrubosrstou foxteriérku Iris. Té se narodila Dášeňka: bílé štěňátko, jímž byl Čapek upřímně fascinován.

„Dášeňka se narodila zřejmě v roce 1932, kniha poprvé vyšla roku 1933,“ připomněl Vacek známá fakta. „Ze vzpomínek Olgy Scheinpflugové i dalších Čapkových blízkých víme, že šlo o velmi živé psisko, které kousalo, trhalo a ničilo skoro vše, na co přišlo. Je to ostatně u hrubosrstých foxteriérů zvykem. Fenka okousala dokonce i Čapkovy šachové figurky,“ prozrazuje Vacek.

Zdroj: Youtube

„Víme také, že Dášeňčiny sourozence, další potomky její mámy Iris, s díky odmítali Čapkovi přátelé – pátečníci. Spisovatel a lékař Vladislav Vančura se prý nechal umluvit, ale snad už druhý den zastavilo u vinohradské vily Vančurovo auto a on pejska vrátil,“ nabízí ředitel památníku další souvislosti.

Stopa se ztrácí a vede k lesu



Přímo o Dášeňce je známo, že jako dospělý pejsek putovala kamsi do myslivny, kde měla volnější výběh. Ale to je vše. Kdy to bylo? Kam a ke komu zamířila? Jakého věku se dožila? Měla potomky – a může tak její linie pokračovat dodnes? Nevíme. To všechno jsou zatím otázky bez odpovědí. Pomůže s jejich nalezením prázdninová výzva Hledá se Dášeňka?

Doprovází ji také Letní putování za Dášeňkou na Strž. To je podle Vackových slov učeno hlavně pro rodiny s dětmi. „Těm vedle už tradičního zvýhodněného vstupného v létě nabízíme zcela nové papírové vystřihovánky s hádankami a kvízy na téma Dášeňčiných příběhů,“ poznamenal ředitel – čímž současně odkázal na vstupenku pro rodiny za 200 korun, což se nezměnilo ani v době všeobecného zdražování.

Furry sraz: Setkání chlupáčů provázejí legrácky, ale třeba i debaty o počítačích

Vyhodnocení prázdninové výzvy k pátrání po osudech Čapkova psiska slibuje Vacek na 23. září, kdy se na Strži uzavírá letní sezona. „Nejpřínosnější a nejzajímavější informace se dočkají ocenění v podobě tematického dárkového balíčku a malého překvapení,“ konstatoval.

Návštěvníky s dětmi obzvlášť upozorňuje na zahradní verandu, postavenou podle Čapkova návrhu v roce 1938. Nachází se tam část stálé expozice, jež oslovuje právě děti. Ve skříňkách čeká i několik stylových hraček – a prohlédnout si je možné obrázky, fotografie i zahraniční vydání dětských knížek bratří Čapků.

Léto s Dášeňčinými příběhy

Novinkou letní sezony v Památníku Karla Čapka jsou papírové vystřihovánky s hádankami a kvízy na téma Dášeňčiných příběhů. Zábavně-vzdělávací materiály pro školáky i předškoláky vytvořily přímo pro Strž Kateřina Zelingerová a Ilona Mach. Dříve se proslavily brožurami Zamilovaný rebel či Mapka Čapka z roku 2021 k umělcovu působení v Hradci Králové. Moderní pojetí čapkovských témat mimořádně oživily.



Autorky se svěřují, že i ony vyrostly na večerníčku o Dášeňce a sledovaly, jak se jí rozlepuje první oko, jak trénuje vratké nožičky i jak zlobí mámu Iris. „Prohlížely jsme si v knížce geniálně jednoduché, ale přesné Čapkovy ilustrace i vtipné fotky. Ta láska ke všemu živému, která se prolíná celým Čapkovým dílem, je právě v Dášeňce tak upřímná, že ji můžete cítit i po devadesáti letech,“ shodují se.



Vedle Dášeňky se v jejich nových pracích objevují i psí kamarádi. Není to náhoda. Spisovatel Čapek měl ke zvířatům hezký vztah, což se odráží i v jeho tvorbě: objevují se tam také další psi a kočky. Vlastní pohádky si vysloužili také pejsek Voříšek a kočka Jůra – avšak jedině Dášeňka vydala na celou knížku.



S využitím originálních Čapkových kreseb jsou pro děti připraveny nové pracovní listy, deník štěňátka, papírové přání k narození štěňátka i návody k výrobě jednoduchých tematických hraček. S těmi si poradí i menší děti: pokud ne samy, pak s pomocí rodičů. Podklady si z webu památníku mohou zájemci také zdarma stáhnout, vytisknout na běžné černobílé tiskárně a sestavit si je i doma. K dispozici pro stažení jsou také pracovní listy ke stanovištím na doplněné naučné stezce věnované Čapkovi.



Už od roku 2013 je také v zahradě památníku pískovcový patník Dášeňky, který vytvořil sochař Michael Stránský. Zaujme reliéfy na motivy Čapkových ilustrací.