Plukovník Jan Cífka informoval, že střelby budou probíhat nanejvýš 5x ročně a jen ve všední dny. Výcvik se bude odehrávat pouze v prostoru posádkového cvičiště a jeho ochranném pásmu, které je dlouhodobě uzavřeno.

Obyvatelé obcí z okolí Jinců během besedy nejčastěji zmiňovali obavy z hluku, uzavírání komunikací nebo omezení v podobě uzavření CHKO Brdy. „Všechna cvičení budou avizována s předstihem na úředních deskách obcí, webových stránkách pluku a sociálních sítích. Nebudeme střílet o víkendech ani o státních svátcích,“ vysvětlil Cífka s tím, že cvičení budou probíhat maximálně pětkrát ročně, a to od úterý do čtvrtka v době od 9 do 22 hodin.