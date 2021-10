„Nechme na ředitelích, jimž nemáme kompetenci něco nařizovat, ať si vyhodnotí situaci. Pokud by naznali, že je to vhodné, mohou ředitelské volno vyhlásit,“ připomněla mluvčí krajské hygienické stanice Dana Šalamunová, že doporučení k jednotnému postupu ve středních Čechách neexistuje a případná rozhodnutí o případném zrušení výuky se mohou lišit podle poměrů v konkrétním regionu a na konkrétní škole.

Jasno nicméně mají na základní a mateřské škole v Novém Kníně. Tam je potřeba dohnat látku. V pondělí a úterý se tedy půjde normálně do školy. „Jsme zatím bez nakažených dětí. Ředitelské volno neplánujeme už i kvůli tomu, že pořád máme co dohánět. Když necháme děti doma, tak se stejně budou scházet,“ podotkl ředitel Miloš Krátký.

Příznivá situace je i na Vyšší odborné škole a Střední odborná škole v Březnici. Tam také děti půjdou v pondělí a úterý do školy. „Nemáme žádného žáka ani třídu v karanténě. Jsme tak rádi, že můžeme po roční distanční výuce učit prezenčně. Z těchto důvodů nepředpokládáme vyhlášení ředitelského volna na poslední říjnové dny před podzimními prázdninami,“ konstatovala ředitelka Marie Fiřtíková.

Speciální základní školu v Rožmitálu pod Třemšínem zužuje jen chřipka, nikoliv však covid. I tam žáci zasednou do lavic. Nicméně ředitel nevidí prognózu růžově. „U nás mimo běžné chřipky nemáme problémy. Ředitelské volno nebudeme vyhlašovat, myslím, že pokud by situace byla vážná, má ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dost nástrojů změnit organizaci školního roku. To znamená, že volno pošetříme na případnou dobu, kdy se situace může zhoršit, což bohužel vzhledem k chování lidí předpokládám,“ řekl ředitel školy Pavel Bártl.

Mezitím ale v Jincích se do školy příští týden nepůjde. Zhoršující se situaci kolem covidu tam tušili už na začátku školního roku. „Ředitelé škol mají k dispozici maximálně pět dní ředitelského volna za školní rok. Krajské hygienické stanice mohou nařídit individuální nebo plošné uzavření školy, nikoliv vyhlášení ředitelského volna školám. Doporučení se mi tedy jeví spíše jako populistická cesta nejmenšího odporu, a to přenechat zodpovědnost na ředitelích. Ředitelské volno na příští pondělí a úterý jsem vyhlásil již na začátku školního roku, mimo jiné také z důvodu, že jsem předpokládal zhoršující se epidemiologickou situaci. V příštím týdnu máme tedy dva dny ředitelského volna naplánované a s předstihem. Počty nemocných žáků i učitelů v naší škole se aktuálně zvyšují a obáváme se opatření, která přijdou,“ uvedl ředitel Petr Brychta.