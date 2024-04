/FOTOGALERIE, VIDEO/ Den Země oslavili v Jincích po svém. Děti z mateřské a základní školy si prohlédly zdejší sběrný dvůr a pak vyrazily na bojovku, respektive stezku s úkoly, na jejímž konci čekala odměna. Prohlédněte si naše videa a bohatou fotogalerii.

Z oslav Dne Země v Jincích. | Foto: Deník/Jana Hájíčková

„Začali jsme v deset hodin ráno, kdy jsem všechny děti z mateřské školy provedl po sběrném dvoře a ukázal jim, kde zpracováváme papír. Vysvětlil jsem jim, jak to chodí v rescue centru, kam lidé odkládají nábytek, spotřebiče apod," uvedl zaměstnanec Sběrného dvora Jince Jiří Pýcha s tím, že věci se zanesou do systému, zveřejní na internetu a zájemci si je pak zdarma odvezou.

"Ukázal jsem jim, jak třídíme plasty, kam se dává sklo, elektro a kde je nebezpečný odpad. Chtěl jsem jim napovědět, co se do jaké barevné popelnice dává, ale všechno věděly. Byly to moc šikovné děti. Byl jsem tam zbytečně,“ smál se Pýcha.

Děti se pak vydaly v doprovodu učitelek na 500 metrů dlouhou stezku, kterou nachystalo Mateřské centrum Jinečáček. Děti zde odpovídaly na otázky. Za správnou odpověď dostaly písmenko a na závěr vyluštily tajenku, za kterou získaly odměnu v podobě razítek, bonbonů, tužek nebo omalovánek.

Na stezku ale vyrazily i maminky s dětmi, které ještě do školky nechodí.Odpoledne se pak od 16 do 19 hodin konal úklid parku. Dobrovolníci sbírali odpadky, přičemž Mateřské centrum Jinečáček zařídilo rukavice a pytle. O svoz odpadu se postaraly Technické služby městyse Jince.