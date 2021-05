Soutěžilo se v kategoriích jednotlivec, tým a město. Pravidla byla nastavena tak, aby ti, pro které je pohyb obtížnější, měli výhodu. Nachozené kilometry se tak přepočítávaly na body podle BMI a věku chodce.

V Dobříši se do akce zapojilo 158 aktivních žen a mužů v celkem 25 týmech. V jednotlivcích si za muže nejvíce bodů za 706,8 km vychodil účastník s přezdívkou Drtikol, v kategorii žen obsadila 1. místo Jana Lojínová st. (650,73 km) a v týmech ovládly první příčku Holky z Dobříšska ve složení Ivona Rejsková, Lucie Žaludková a Jana Ježková (2 987,96 km).

„Mám velkou radost, že se do prvního ročníku zapojilo i u nás tolik lidí. Umístění Dobříše na bedně je skvělé, i když o to v této soutěži nejde. V našem týmu Výletníci z radnice jsem skončil předposlední, všichni to vzali velmi svědomitě. Kromě nezbytného hecování akce také pomohla více propagovat pohyb v přírodě. Chodci v lese se začali zdravit. To beru jako největší přínos této akce,“ řekl starosta Dobříše Pavel Svoboda.

„Duben uplynul jako voda a spoustu lidí z něj zajisté už bolí nohy,“ shrnula koordinátorka Sylva Švihelová akci, kterou pořádá spolek Partnerství pro městskou mobilitu a která měla za cíl přimět k pohybu pěšky či během co nejvíce lidí. Celorepublikové slavnostní vyhlášení výzvy 10.000 kroků ke zdraví proběhne v sobotu 22. května v areálu na Skalce v Mníšku pod Brdy a bude vysíláno online.