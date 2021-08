Uplynul více než měsíc od okamžiku, kdy nemocnice a očkovací centra ve středních Čechách začala nabízet vakcínu proti Covidu-19 věkové skupině od 12 do 15 let. Většina zdravotnických zařízení hlásí velký zájem o nabízené termíny a eviduje stovky naočkovaných. Například kladenská nemocnice má v současné době termíny zarezervované až do konce srpna. Podobně jsou na tom i v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi.

Očkování dětí proti koronaviru v Rehabilitační nemocnici v Berouně. | Foto: Deník/Radek R. Kaša

Klaudiánova nemocnice otevřela rezervace pro věkovou skupinu od 12 do 15 let přesně se začátkem prázdnin, tedy 1. července. Ti, kteří dostali první dávku hned zkraje měsíce, už mají dnes očkování ukončené. Potvrdila to mluvčí boleslavské nemocnice Hana Kopalová. „Druhé dávky jsme začali aplikovat minulý čtvrtek. V tuto chvíli registrujeme přibližně 1500 provedených vakcinací u této nejmladší věkové skupiny,“ řekla Kopalová. Podle jejich slov je zájem velký. „Příjemně nás to překvapilo. V tuto chvíli máme prakticky všechny vypsané termíny obsazené,“ doplnila mluvčí Klaudiánovy nemocnice.