Pro pohyb na těchto hřištích platí stejná pravidla jako při pohybu na ulici. Návštěvníci hřiště musí mít roušky, je třeba aby se mezi hrajícími dětmi udržovala bezpečná vzdálenost, aby se příliš neshlukovaly. „V posledních dnech si užíváme pěkného počasí, které láká z bytů ven. Rodiče s dětmi budou nyní moci navštěvovat dětská hřiště, je ale třeba, aby všichni byli rozumní a předešli možným komplikacím,“ uvedl starosta města Jan Konvalinka.

Ovšem rodiče vidí v dodržování bezpečnostních podmínek problém. Podle nich půjde jen těžko zajistit, aby děti dodržovaly dvoumetrové rozestupy a podobně. Rodiče se pozastavují nad tím, jak především menším dětem vysvětlili například právě bezpečné rozestupy.

„Mezí dětmi bezpečnostní vzdálenost, hmm, tak to je asi dám na řetěz, aby byla bezpečná vzdálenost,“ napsala na sociální síti pod oznámením o otevření hřišť Tatiana Shuliak. Další rodiče s jejím tvrzení souhlasí a myslí si, že toto rozhodnutí přišlo brzy, k dětem patří rodiče a hřiště budou plná.

Prý se dá očekávat, že vláda bude žádat o dalších 14 dní prodlouženého nouzového stavu, a tak by v této době procházka v lese stačila. „Plně s Vámi souhlasím Je to blbost to otevřít. Jsme také ve městě,a teď člověk, aby obcházel hřiště obloukem, pokud nechcete,aby dítě na hřiště šlo, jelikož je nemožný ty děti udržet od sebe,“ uvádí Alena Selmbacherová.

Ovšem najdou se i rodiče, kteří to nevidí až tak dramaticky. „Kdo chce, na hřiště půjde. Kdo nechce, bude pokračovat v procházkách mimo lidi. Naštěstí děti vstávají před šestou, takže můžeme v šest na hřiště. Asi i tak budeme raději volit okruhy kolem města. Nicméně, vzhledem k tomu, kolik lidí jezdí do hobby marketů, kolik lidí je ustavičně v Lidlu a Kauflandu, si myslím, že těch pár dětí na hřišti situaci nezhorší,“ míní Marie Mezerová.

Na druhou stranu pro mnohé děti je nouzový stav už dlouhý a kontakt s vrstevníky jim chybí. „Vidím to u syna, který má sice doma o čtyři roky mladší sestru, ale přes plot na zahradě pokaždé volá na svou spolužačku ze školky, říkají si, co je u nich nového a že se už těší do školky,“ popsala situaci doma Klára Nováková z Příbrami.

Nicméně obavy rodičů z možnosti šíření nákazy mezi dětmi by mohla částečně rozptýlit studie islandských vědců, ze které vyplývá, že ženy a zejména děti mladší deseti let mají mnohem menší šanci se koronavirem nakazit. Zatímco v případě přímého testování skupiny nejrizikovějších osob, s cestovatelskou anamnézou či kontaktem s nakaženými, bylo pouze 6,7 procenta nakažených dětí mladších deseti let, v případě testování populačního vzorku se nákaza nepotvrdila u žádného. Informace se objevila v časopise New England Journal of Medicine. Tuto informaci přinesla i některá česká média.