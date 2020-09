/FOTOGALERIE/ Zámek v Rožmitále pod Třemšínem, který řadu let chátrá, se snaží zachránit před zkázou skupina dobrovolníků. Dokonce se zapojila do hledání nového majitele památky, nabízené k prodeji, s nadějí, že by změna mohla zámek spasit. Současný majitel, americký právník Roderick Marshall však nyní záměr prodat rožmitálský zámek pozastavil.

Na zámku v Rožmitále pod Třemšínem se konají i šermířská vystoupení. | Foto: archiv Kristýny Machové

Deníku to potvrdila Eva Heyd z organizace Czech National Trust, která se zabývá právě záchranou historických památek. Co bude následovat, je nejasné. Jisté ale je, že to partu dobrovolníků neodradí. Dále budou pokračovat v souladu s dohodou s majitelem, že budou zámek udržovat tak, aby se jeho stav alespoň nezhoršoval, a výměnou za to v něm budou moci pořádat prohlídky i kulturní a společenské akce.