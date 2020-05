/PŘÍBĚHY KOLEM NÁS/ Nouzový stav a s ním spojená omezení se dotkly života mnoha z nás víc, než jsme původně čekali. Prakticky ze dne na den zůstaly děti doma nebo zmizela práce. To je ostatně i příklad Šárky Klímové z Příbrami, která má tři děti a provozuje kosmetický salón.

Kosmetička Šárka Klímová z Příbrami. | Foto: DENÍK/Radek Ctibor

„Prakticky přes noc jsem zůstala doma, protože jsem musela salón zavřít a děti zůstaly doma, protože byly zavřené školy i školky. Naštěstí jsem měla nějaké prostředky našetřené a tak to nebyla až taková rána,“ řekla Šárka Klímová s tím, že do vyhlášení nouzového stavu si neuměla představit, že by prakticky ze dne na den přišla o práci.