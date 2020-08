/FOTOGALERIE/ Hotovo. Příbramští dokončili rekonstrukci velké scény Divadla A. Dvořáka. Ačkoliv došlo sice k mírné poklesu počtu sedadel, podle radnice je to ale na úkor komfortu. Město za modernizaci zaplatilo téměř jedenáct milionů korun, v opravách chce pokračovat i v dalších letech.

Velká scéna Divadla A. Dvořáka v Příbrami. | Foto: archiv města

Dokončená rekonstrukce velké scény v Divadle A. Dvořáka proměnila prostor k nepoznání. Změnilo se například uspořádání sedadel, po němž volali diváci už řadu let – hlavním důvodem kritiky bylo totiž velmi málo místa pro nohy. Kvůli tomu sice došlo k mírnému snížení míst k sezení, a to z celkových 488 sedadel na 443, za to se ale diváci budou moci těšit na mnohem větší komfort.