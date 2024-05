Příbramské divadlo má v následujících letech naději na milionové dotace

Příbramské divadlo A. Dvořáka by měly v následujících šesti letech podpořit krajské dotace. Spolu s divadly v Kladně a Mladé Boleslavi by si mohlo každý rok rozdělit přibližně pět a půl milionu korun. Na svém posledním zasedání to schválili středočeští radní.

Příbramské Divadlo A. Dvořáka. | Foto: DENÍK/Radek Ctibor

Trojice středočeských divadel, zakládaných nebo zřizovaných městy, by měla v následujících šesti letech získat od kraje dotace v celkové výši třiatřicet milionů korun. Vyplývá to z Koncepci regionálních funkcí divadel pro léta 2024 až 2030, schválené na sklonku dubna radními kraje. Peníze mají mířit do Divadla A. Dvořáka v Příbrami, Městského divadla v Mladé Boleslavi a Divadla v Kladně. Příbramští hasiči byli v soutěži ve vyprošťování lidí z havarovaných aut čtvrtí Cílem podpory je i dostupnost divadel divákům napříč sociálními skupinami. „Budeme podporovat například dostupnost profesionální umělecké produkce, uchování tradičních uměleckých řemesel, budování vztahu k divadlu u diváků od pěti do patnácti let, spolupráci s amatérskými uměleckými soubory působícími na území kraje anebo účinkování na našem festivalu Středočeské kulturní léto,“ uvedl radní Václav Švenda. Koncepce regionálních funkcí divadel bude finančně kryta z krajské kasy za předpokladu schválení rozpočtu na příslušný rok.

