V hlavní roli této americké komedie v úpravě Jana Wericha bude hostovat Roman Štabrňák. „Premiéra by měla být 10. prosince. Takže pilně šijeme asi 60 kostýmů, vyrábíme dekorace atd.,“ přiblížil aktuální dění ředitel kulturní organizace Divadlo A. Dvořáka Příbram Petr Bednář.

Od 30. října mají také natočenou finální verzi nazkoušené hry Chleba s máslem v režii Hany Marvanové. „Premiéra pro veřejnost je přesunuta na čtvrtek 14. ledna příštího roku. On-line vysílání z kina či divadla uskutečňovat nebudeme. Bohužel, kvůli autorským právům nemůžeme ani odvysílat záznamy derniérovaných představení, což je velká škoda,“ řekl Petr Bednář.

Zda termíny klapnou, ale bude záležet na vývoji pandemie a s ní spojených opatření. Divadlo je ale připraveno na okamžité otevření. „Máme připravený detailně program do konce ledna, včetně dovezených představení, pronájmů či našich divadelních zájezdů. Čekáme jen na uvolnění a hned první den začínáme,“ zdůraznil ředitel.

Pokud do konce prosince situace umožní hrát pro diváky do 500 míst, dohrají letošní předplatné, které zde mají vždy na kalendářní rok, místo do prosince do konce března. „To včetně všech dovozových představení,“ podotkl Bednář.

Nové předplatné bude tedy od dubna do prosince příštího roku. „Předprodej na něj začal jako každý rok 1. listopadu , tak aby i letos mohl být dárkem pod stromeček. Radost a povzbuzení pro nás je zájem o něj, který jsme v této nejisté době nečekali,“ řekl k podpoře příznivců divadla v Příbrami.

Nynější vynucenou přestávku ale využívají i ke zcela praktickým věcem, například k rekonstrukcím. „Šijeme, natíráme, probíhají větší či menší opravy, i rekonstrukce, na které je problém vyčlenit čas, aby nebyl narušen celoroční chod kina a divadla. Připravujeme letní scény a podobně,“ vyjmenoval ředitel, na čem všem se aktuálně pracuje.

Se současnou situaci ale souvisí také i ekonomický pohled na věc a i příbramské divadlo zaznamenalo nemalé ztráty. „Jarní a podzimní odstávka kina, divadla, estrádního sálu, zájezdů, pronájmů či cateringu nás na plánových výnosech připravila o 16 milionů korun,“ potvrdil ředitel.

Na propouštění zaměstnanců ale prý nedojde, ze 120 je jich totiž zhruba 60 externích. „To znamená, že když nefungujeme, šetří se také nejen na platech externistů, ale i na provozních nákladech,“ uvedl ředitel Petr Bednář.

Oproti plánovaným výnosů jsou nyní na 12,5 milionů korun. „Což je řádově asi 42 procent plánu,“ dodal ředitel divadla.

Kulturní svatostánky v době koronaviru

- nucené přestávky využívají zaměstnanci k rekonstrukcím

- herci v divadle připravují a nacvičují další představení

- lidé divadlo podporují nákupem předplatných na další kalendářní rok

- příbramské divadlo už jen čeká na uvolnění opatření