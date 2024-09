"Ačkoli jsme vám ještě před několika málo hodinami oznamovali a psali, že zítřejší koncert v Příbrami proběhne, na základě nejaktuálněji dostupných informací a s ohledem na děti a starší spolufanoušky, které na našich koncertech také vídáme v nezanedbatelném počtu, jsme se rozhodli nevystavovat vás dlouhému stání v dešti, větru a chladu," vysvětluje skupina na sociální síti.

"Předpověď už narazila do stropu, ke kterému jsme byli ochotni jít, a tak si v klidu uvařte čaj, dejte si do něj med, zalezte si pod peřinu a pomalu se začněte těšit na nový termín příbramského koncertu! Všechny zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti na nový termín, který oznámíme v blízké době. Omlouváme se i všem, kteří chtěli jít za každou cenu. Chápeme vás, ale bohužel si to na triko nakonec vzít nemůžeme. Znáte to - zrušili jsme akci a zítra spadne "pár kapek". Nezrušili bychom ji a zítra byste museli domů lodí. Těžko říct. Každopádně se na vás těšíme v novém termínu," vzkazuje kapela Divokej Bill svým fanouškům.