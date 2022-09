Řídit opilý nebo pod drogami? Jaké to je, ukáže výcvik v Dlouhé Lhotě

Jaké to je, když má člověk snahu řídit opilý nebo pod vlivem drog? I to si zájemci z řad těch, kteří se s volantem teprve začínají sžívat, budou moci vyzkoušet v sobotu 24. září a v neděli na polygonu v Dlouhé Lhotě. S odstupem po dvouleté odmlce související s covidovými opatřeními se tam uskuteční třetí ročník akce Ford Driving Skills For Life, která mladým řidičům představí, jak zvládat stresové a nečekané situace za volantem.

Polygon v Dlouhé Lhotě (ilustrační foto). | Foto: Deník/Radek Ctibor