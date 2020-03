Městská hromadná doprava (MHD) v Příbrami jezdí důvodu omezení provozu školních zařízení v prázdninovém režimu. Kromě této změny si cestující budou muset zvyknout i na změnu při nastupování. Ohroženou skupinou jsou všichni ti, kteří pravidelně přicházejí do styku s širokou veřejností. Do této skupiny patří také řidiči autobusů.

Ilustrační foto. | Foto: archiv města Příbram

Město proto přistoupilo k dalšímu omezení a to v možnosti nástupu do vozů. „Cestující budou moci až do odvolání v příbramské MHD nastupovat pouze prostředními a zadními dveřmi. K tomuto kroku přistupujeme z důvodu ochrany řidičů i samotných cestujících, kdy je třeba co nejvíce omezit osobní kontakt,“ vysvětlil zavedení opatření starosta Jan Konvalinka.