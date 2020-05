Do škol se už 11. května vrátili žáci devátých tříd a nyní se mají připojit i ročníky prvního stupně. Školy si tak fungování bezpečnostních a hygienických opatření už mohly vyzkoušet v praxi. Do příbramských škol chodí děti v několika skupinách různými vchody do budov, učí se v blocích a většinou jen několik dní v týdnu.

ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

„Výuka probíhá ve dvou blocích čeština a matematika. Do školy chodí od pondělí do středy, čtvrtek a pátek mají na samostudium,“ uvedl ředitel základní školy v Jiráskových sadech Petr Šlemenda.

Návrat do školních lavic je dobrovolný a tak zcela určitě nepřijdou všechny děti. Ředitelé škol i město jako zřizovatel zjišťovali, kolik dětí přijde.

„Podle údajů, které dali rodiče ředitelům škol, tak by do škol mělo zamířit 48 procent z celkového počtu přihlášených dětí. Nejvíce dětí podle těchto údajů přijde na ZŠ Březové Hory, kde to je 63 procent a nejméně na ZŠ 28. října, tam účast potvrdilo jen 43 procent dětí z prvního stupně,“ prozradila místostarostka Zorka Brožíková, která má příbramské školství na starost.

Město denně zjišťuje i počty dětí, které chodí do devátých tříd základních škol a počty dětí v mateřských školách. „Deváťáků chodí 155 z 329 přihlášených, což je 47 procent, denně to sledujeme a mění se to podle dní, protože každá škola má výukové bloky v různých dnech. Nejvíce dětí chodí v úterý a ve čtvrtek,“ doplnila Brožíková.

Vedení města se také neobává, že by byl problém s dodržováním bezpečnostních požadavků. „Vzhledem k tomu, že přijde jen polovina dětí, tak příbramské školy nebudou mít problém dodržet rozdělení dětí do skupin po patnácti a rozdělení do jednotlivých učeben,“ dodala Zorka Brožíková.

Neměl by být ani problém s kapacitou pedagogů. Podle starosty města nehrozí, že by například starší učitelé nechtěli nastoupit. „S řediteli jsem v kontaktu a nemám takové informace, že v příbramských školách měly nastat takové situace,“ konstatoval příbramský starosta Jan Konvalinka.

Jednotlivé školy upravily bezpečnostní opatření podle svých možností. Například do budovy základní školy v Jiráskových sadech chodí děti celkem čtyřmi vstupy. U jednotlivých vchodů na žáky čeká pedagog, který jim před vstupem do školy bezkontaktně vydezinfikuje ruce, následně je odvede v bezpečnostních rozestupech do přidělené učebny.

Podle některých ředitelů ale bude návrat především mladších dětí pro školy poměrně velká výzva. Dodržování bezpečnostních opatření totiž mohou zaručit pouze v samotné škole. Mimo ni to prý bude problém. „Přece jen se poměrně dlouho neviděly a tak jak jsem měl možnost vidět z okna první den, tak sotva opustily budovy, tak se venku objímaly a podobně,“ dodal ředitel ZŠ Jiráskovy sady Petr Šlemenda.