Do příbramské nemocnice jen jedním vchodem. Uzavřela i dětskou skupinu

Oblastní nemocnice Příbram zavedla další bezpečnostní opatření v souvislosti se šířením koronaviru. Nově se do všech částí areálu I. dostane veřejnost pouze jedním vchodem. „Všichni pacienti, kteří navštíví příbramskou nemocnici, musí projít měřením tělesné teploty, které probíhá u bočního vstupu do hlavní recepce. Skrze tento vchod aktuálně musíte i v případě, že jdete do budovy I.,“ uvedl mluvčí nemocnice Martin Janota.

Do Oblastní nemocnice v Příbram se lze dostat jen jedním vchodem. | Foto: archiv nemocnice