Ruch na ploše náměstí v centru města začne už po osmé hodině, kdy se vozidla, jimž roky a péče majitelů na kráse jen přidávají, začnou sjíždět. Podle očekávání by jich mohlo dorazit na osm desítek – skutečnost však bude překvapením i pro samotné organizátory; předchozí registrace totiž není nutná. Tradičně obdivovanější bývaly v minulých ročnících motocykly, mezi nimiž nechyběly kousky i z počátku minulého století.

Vystavovaná auta zase u pamětníků dokážou podnítit vzpomínky; většina totiž pochází z padesátých až sedmdesátých let (a v minulosti se vedle sériových aut objevily třeba i upravené závodní speciály). Ostatně ani novější motorky nechybějí; k veteránům se řadí i stroje, na nichž se mohli učit jezdit už třeba dnešní čtyřicátníci. V minulosti však byly k vidění i historické traktory, autobusy či hasičská technika.

Návštěvníci, kteří přehlídku vozidel Rosa 2021 (název odkazuje na to, že tradičně bývá součástí městských slavností) mohou zhlédnout zdarma, však v rámci programu jejího již desátého ročníku nejenom něco uvidí, ale i uslyší. Chystá se mimo jiné povídání o tom, co všechno obnáší památky na kolech udržovat a renovovat. Zapojit se příchozí mohou také do hodnocení v soutěži elegance. O hudební doprovod akce se postará Živel duo band – a chybět nemá ani občerstvení.