Druhé kolo senátních voleb vyhrál starosta Petrovic Petr Štěpánek (STAN). V prvním kole získal 21,98 %, jeho protikandidát, dosavadní senátor Jiří Burian (ODS) 16,19 %. V druhém kole získal Petr Štěpánek zhruba 70 % hlasů.

Petr Štěpánek - STAN | Foto: osobní archiv P. Štěpánka

„Samozřejmě bych rád vyjádřil velké poděkování za důvěru, kterou mi voliči dali, a zároveň děkuji také svému protikandidátovi za korektně vedenou kampaň. Velice si ho vážím, vždy jsem ho respektoval jako protikandidáta,“ shrnul Petr Štěpánek. „Trochu zklamán jsem z volební účasti. Ale je to vůle voličů, i to k volbám nejít. Ukazuje to, jak je demokracie křehká. Lidé se vzdají své výsady a nechají cca 15 procent rozhodovat o budoucnosti země,“ poznamenal Petr Štěpánek.