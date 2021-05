Trochu jinak, než se počítalo, by se mohlo vyvíjet omezení dopravy kvůli rekonstrukci kruhového objezdu u Dolejší Obory v Příbrami, což se týká provozu na frekventovaných silnicích I/18 (se směry na Rožmitál pod Třemšínem i Sedlčany a Votice s napojením na severojižní tah I/3) a I/66 (k Milínu a napojení na další severojižní tah I/4). V pondělí o tom informoval Martin Buček z týmu komunikace. Přičemž z jeho slov vyplynulo, že má jít o změnu k lepšímu. Která v případě, že vše klapne, přispěje ke zmírnění omezení.

Rekonstrukce kruhového objezdu u Dolejší Obory v Příbrami. | Foto: Ředitelství silnic a dálnic ČR

„V pátek jsme přešli na poslední etapu s uzavřením větve křižovatky do ulice Plzeňské (tedy k centru města a dále směr Lešetice, Slivice a Milín). Po dohodě se zhotovitelem stavby byla oproti původnímu projektu změněna organizace prací,“ konstatoval Buček. S tím, že na rozdíl od původního očekávání by se kruhovou křižovatku mohlo uvést do provozu s téměř týdenním předstihem – již během neděle 16. května. Práce budou pokračovat i nadále – třeba pokládka dlažby nebo zahradnické práce uprostřed křižovatky. K tomu však (pokud budou vůbec zapotřebí) postačí jen dílčí omezení provozu.