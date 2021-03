/FOTOGALERIE/ Povinnost nosit ve větší míře respirátory a roušky a snaha pomoci ohroženým skupinám vedla některé radnice v příbramském okrese k rozdávání této ochrany seniorům. Jiné radnice pak svou pomoc směrují k očkování nebo do center sociálních služeb.

Z přípravy roznosu respirátorů pro seniory nad 80 let v Dobříši. | Foto: archiv města

V Dobříši dostali respirátory senioři věku nad 80 let. Celkem jich svým 450 obyvatelům v uvedeném věku radnice rozdala přes 1300. „S obálkováním pomohli místostarostce Dagmar Mášové pracovníci z odboru správních agend,“ zveřejnila radnice. Obálkování zabralo jeden den a pak se do práce pustili skauti, kteří obálky po třech kusech roznesli do schránek.