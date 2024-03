O dvacet milionů korun do svého rozpočtu přišla Dobříš za loňský rok. Počet obyvatel žijících ve městě totiž neodpovídá počtu lidí přihlášených v Dobříši k trvalému pobytu. Vedení města se proto rozhodlo začít obyvatele motivovat, aby si ve městě trvalý pobyt nahlásili. Najít tu správnou motivaci měl vedení města pomoci i speciální dotazník, který zájemci mohli vyplnil do pátku 8. března.

Nejvíce hlasů získal motivační příspěvek 10 tisíc korun. Pro ten hlasovalo 43 %. V druhé otázce, co by mělo město v rámci kampaně udělat pro ostatní Dobříšáky, kteří již trvalý pobyt již mají, získala největší podporu parkovací karta zdarma do vybrané zóny. Tuto možnost zvolilo 20,7 % dotázaných. V těsném závěsu se na druhém místě objevila možnost vstupu na městská sportoviště zdarma 20,2 %.

Kromě připravených variant měli účastníci ankety prostor navrhnout i svůj nápad. Mezi odpověďmi se objevily například návrhy zrušit motivační systém pro odpady MESOH (5 odpovědí) či snížit daň z nemovitostí (16 odpovědí).

Mezi ojedinělými návrhy se objevily i náměty typu vybudovat koupaliště, snížit poplatek za odpad na polovinu, zajistit lékaře na Dobříši, zrušit parkovací zóny v Praze či obnovit prvomájový průvod.

Příjmy města se odvíjí od počtu osob, které mají v Dobříši trvalý pobyt. „V lednu tohoto roku mělo město oficiálně 8578 obyvatel s hlášeným trvalým pobytem, ale reálně zde dlouhodobě žije asi o 1000 až 1500 obyvatel více. To jsou obyvatelé, kteří využívají pravidelně infrastrukturu města. Dobříš však za ně nemá odpovídající příjem do městského rozpočtu,“ říká starosta.

Přitom město za každého, kdo zde žije, ale nemá trvalý pobyt přichází o 21 430 korun za rok, což je mezi 21 až 32 milionů korun ročně. Anketa měla za cíl zjistit, které motivační prvky pokládají obyvatelé města za nejvhodnější.