„Mírové náměstí tuto roli neplní a plnit ji ani dlouhodobě nebude. Prostor mezi sokolovnou a radnicí je využíván pro autobusové zastávky a policie nepovolila jejich přesun na Pražskou ulici, autobusy tedy i nadále budou místem projíždět,“ uvedl v prezentaci projektu starosta Dobříše Pavel Svoboda (Pro Dobříš).

Nakonec město zvolilo pro klidovou zónu náměstí Komenského. Jeho aktuální stav však neodpovídá požadavkům na místo setkávání, pořádání trhů nebo koncertů.

Revitalizace náměstí

A tak je na stole revitalizace čtyř tisíc metrů čtverečních a přeměna nevzhledného místa v moderní náměstí. Projekt připravilo studio FAM Architekti.

Veřejné projednávání projektu revitalizace náměstí Komenského se naposledy uskutečnilo na konci října a nyní se k němu vyjadřují všechny dotčené úřady.

Rekonstrukce mimo jiné znamená také zásahy do existujících sítí, kterými je náměstí hustě protkáno a které bude v některých případech nutné přeložit. Odhadovaná cena projektu je pětadvacet milionů korun.

„V návrhu rozpočtu na rok 2021 je projekt zařazen. Hlavní slovo budou míst zastupitelé 10. prosince. Pokud projekt získá podporu, bude v příštím roce vyhlášeno výběrové řízení a ve druhé polovině roku by mohly být zahájeny práce. Pokud by vše šlo dobře, v roce 2022 by mohlo být nové náměstí Komenského zpřístupněno veřejnosti,“ popsal starosta města.

Když se vše podaří, na náměstí by se objevily nové stromy, lavičky a osvětlení. Současný vodotrysk před poštou by byl nahrazen menším vodním prvkem, umístěným blíže k zadní části prodejny Coop.

Pěší zóna bez aut?

Projekt by znamenal i velkou změnu pro řidiče. Náměstí Komenského by se proměnilo v pěší zónu bez aut. V pracovních dnech náměstí totiž slouží především jako parkoviště pro šestadvacet automobilů, s jehož zrušením projekt počítá.

„Zachována budou pouze dvě místa pro handicapované, především pro návštěvy ordinací lékařů na náměstí Komenského. Zásobování obchodů bude omezeno na určité hodiny,“ stojí v projektu.

Z důvodu bezpečnosti bude z obou stran náměstí umístěno zábradlí, tedy jak na straně u rušné Pražské ulice, tak před základní školou, aby žáci nevběhli do vozovky.

Jenomže právě rušení parkovacích míst ve městě se alespoň na sociálních sítích nesetkalo s pochopením místních. „Jsou tam lékaři, spousta firem, pošta. Zásadně nesouhlasím se zrušením parkovacích míst. Udělejte klidovou zónu místo kina, jak tu někdo navrhl,“ napsala na facebookovém profilu města Eva Kufová.

A přidala se řada dalších. „Radši bych zrušil bafuňářské protekční parkoviště za radnicí a udělal klidovou zónu tam. Pokud někdo z radnice má nutkání jezdit do centra autem, tak může parkovat třeba na Kodetce a ten kousíček dojít,“ ozval se Jan Bašta.

Radnice také počítá, že by na opravené náměstí instalovala pomník obětem 1. světové války. Památník se nyní nachází v parku u budovy Komerční banky, ale původně byl v roce 1924 umístěn právě na Komenského náměstí, přesněji na prostranství před budovou pošty.