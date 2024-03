Odpad na rok zdarma či 10 tisíc. Dobříš se ptá, jak motivovat k trvalému pobytu

Daniela Martinovská

O dvacet milionů korun do svého rozpočtu přišla Dobříš za loňský rok. Počet obyvatel žijících ve městě totiž neodpovídá počtu lidí přihlášených v Dobříši k trvalému pobytu. Vedení města se proto rozhodlo začít obyvatele motivovat, aby si ve městě trvalý pobyt nahlásili. Pomoci by měl i dotazník, který mohou zájemci vyplnit do 8. března.

Ze státní pokladny přišla Dobříš nejméně o dvacet milionů korun. „Takové finanční prostředky by mohly být využity na investice do veřejného prostoru například na opravy místních komunikací, opravy městských budov, na provoz škol, Pečovatelské služby města Dobříše i na další potřebné sociální služby, prevenci rizikového chování nebo také na rozvoj sportovišť či kulturních akcí," vyjmenovala místostarostka Jindřiška Romba. Jak uvedl starosta Pavel Svoboda, Dobříš není jediným městem, které se s tímto problémem potýká. „V lednu tohoto roku mělo město oficiálně 8578 obyvatel s hlášeným trvalým pobytem, ale reálně zde dlouhodobě žije asi o 1000 až 1500 obyvatel více. To jsou obyvatelé, kteří využívají pravidelně infrastrukturu města. Dobříš však za ně nemá odpovídající příjem do městského rozpočtu,“ říká starosta. Odpovídající údaje o počtu obyvatel jsou však potřeba i z jiného důvodu. "Demografická data, která mimo jiné ukazují, jak se obyvatelstvo ve městě vyvíjí, vychází zejména z počtu obyvatel s trvalým pobytem ve městě. Tato data jsou pak podstatná pro budoucí strategie města, jako je plánování kapacity škol či potřebnost zdravotnických a jiných návazných služeb," vysvětlila Romba. Vedení města nyní připravilo iniciativu Dobříš – trvalé místo pro život. Jejím cílem je motivovat místní k tomu, aby si ve městě zřídili trvalé bydliště. Odhalené břehy, zámek i mosty. Unikátní fotky nabízí Orlicko z ptačí perspektivy „V rámci vedení města se již delší dobu zabýváme otázkou, jak přesvědčit obyvatele města, kteří zde žijí, ale nemají zde hlášený trvalý pobyt, aby si ho zde nahlásili. Nyní jsme se rozhodli o pomoc požádat širokou veřejnost a prostřednictvím anonymní ankety chceme zjistit, jakou cestou bychom se podle trvale i netrvale žijících obyvatel měli dát,“ řekl k iniciativě Pavel Svoboda. Vyjádřit se mohou obyvatele, kteří ve městě žijí, ale nemají zde zapsané trvalé bydliště, i stávající obyvatele, kteří zde již mají trvalý pobyt. Pro obyvatele bez trvalého pobytu v dotazníku město nabízí sérii návrhů, včetně možného finančního příspěvku ve výši 10 000 korun, čestného odznaku nového dobříšského občana nebo možnosti bezplatného využití svozu odpadů na jeden rok. Středočeský kraj přispěje nemocnici v Příbrami 30 milionů na nový CT přístroj Stávajícím občanům pak město nabízí další benefity, jako je možnost celoročního bezplatného využití městských, bezplatný vstup na Koncert města Dobříše nebo realizaci významných infrastrukturních projektů. "Anketa je prvním krokem k lepšímu pochopení toho, co naši občané považují za důležité a co by je mohlo motivovat k tomu, aby si zde zřídili trvalý pobyt,” dodal starosta města. Mohlo by vás zajímat: Jaké je tajemství úspěchu? Žáci Základní školy Trnka excelovali u přijímaček Zdroj: Hájíčková Jana

