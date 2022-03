Dobříšský 'Karlův most': Provizorní přemostění má vzniknout do dvou týdnů

/FOTOGALERIE/ Zhruba za čtrnáct dní by se měl obnovit provoz přes kamenný most v Dobříši, který překlenuje Pilský potok už od třicátých let minulého století. Most, nazývaný místními „malý Karlův most“, byl letos v únoru pro špatný technický stav uzavřen. Nyní se pracuje na provizorním přemostění.

Práce na provizorním přemostění přes dobříšský kamenný most. | Foto: Deník/Radek R. Kaša

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje (KSÚS) stavbu mostního provizoria zahájila v polovině března. „Most jsme uzavřeli na základě mimořádné mostní prohlídky, která potvrdila jeho havarijní stav. Urychleně jsme zahájili přípravu projektové dokumentace a výběr zhotovitele, abychom s montáží mostního provizoria mohli začít co nejdříve, a snížili tak negativní dopady na plynulost dopravy,“ uvedla tehdy mluvčí KSÚS Petra Kučerová. Snaha o zkulturnění centra města: v Dobříši rekonstruují Komenského náměstí Mostní provizorium do ulice navrátí dopravu. Pokud nenastanou komplikace, první auta by přes něj mohla přejet už v první polovině dubna. Mostovka bude mít vysokou zatížitelnost, takže po ní budou moci přejíždět i autobusy a nákladní vozy. Náklady na její instalaci, pronájem a údržbu budou téměř pět milionů korun. Dobříšský „Karlův most“, který je kulturní památkou, by se měl v příštím roce dočkat citlivé rekonstrukce. Debaty o budoucnosti mostu v reakci na jeho špatný stav se vedly dlouhodobě, dokonce hrozilo, že bude zbourán a nahradí ho železobetonová konstrukce. S tím nesouhlasila řada obyvatel Dobříše, v této souvislosti vznikla i petice. Že letitá kamenná stavba zůstane zachována, bylo definitivně potvrzeno na podzim před třemi lety, kdy most získal památkovou ochranu.