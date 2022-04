Rychleji, než se čekalo: Mostovka v Dobříši má být hotová o pár dní dříve

/FOTOGALERIE/ Stavba provizorní mostovky přes kamenný most, který překlenuje Pilský potok v Dobříši, je rychlejší než se čekalo. Dočasné přemostění má do místa vrátit dopravu již tento měsíc, a to o několik dní dříve.

Stavba provizorní mostovky přes kamenný most v Dobříši. | Foto: KSÚS Středočeského kraje

„Jsou hotové nájezdové rampy a jejich statické zkoušky. Mohla tak proběhnout testovací jízda autobusu,“ potvrdila mluvčí Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Petra Kučerová. Tento týden v pátek se uskuteční kontrolní den a podle Kučerové vše nasvědčuje tomu, že se mostní provizorium zprovozní o týden dřív, než bylo v plánu. Práce se vrátily do Milínské ulice v Příbrami. Motoristy čeká dopravní omezení K uzavření malého Karlova mostu, jak jej místní přezdívají, došlo na začátku února. Od té doby musí doprava toto klíčové přemostění objíždět po vyznačených trasách. Auta by se podle všeho měla do Plzeňské ulice vrátit během příštího týdne. Most přes Pilský potok byl postaven v 30. letech předminulého století a je zapsán jako kulturní památka u Národního památkového ústavu ČR. V příštím roce by se měl dočkat rekonstrukce. Odhad ceny investice ještě nebyl zveřejněn.