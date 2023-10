/FOTOGALERIE/ Slavnostní otevření nového Muzea města Dobříše se uskutečnilo v úterý 10. října v Kopáčkově domě. Součástí akce bylo představení expozice plné historických exponátů, nových informací, fotografií a dalších zajímavostí. Ředitel dobříšského muzea vytvořil chronologickou výstavu, která představuje bohatou historii Dobříše od pravěku až po listopad 1989.

Slavnostní otevření nového Muzea města Dobříše v Kopáčkově domě. | Foto: Město Dobříš

Město do této době nemělo své muzeum. "Měli jsme depozitář a měli jsme zapůjčenou expozici hraček. Vedlo toho zde fungovalo soukromé Muzeum rukavic. Myšlenka spojit všechny expozice do jedné tady byla už dlouho, ale až nyní se nám to konečně podařilo. Při budování expozice nám velmi pomohli majitelé sbírky Muzea rukavic, kteří nám její nejzajímavější část zapůjčili k vystavení,“ uvedl při slavnostním otevření muzea starosta města Pavel Svoboda.

„Měl jsem na začátku velké oči. Chtěl jsem konečně vystavit všechny zajímavé exponáty města. Těch jsou desetitisíce. Nyní je vystaveno opravdu to nejzajímavější a nejdůležitější. To vše s velkým ohledem na to, aby byla expozice vzdušná a čitelná. Velkou radost mám z toho, že se podařilo sehnat velmi zajímavé artefakty týkající se Josefa Balabána," zmínil starosta jednoho z legendární odbojové skupiny Tři králové.

Slavnostního otevřeni Muzea města Dobříše se účastnilo několik desítek návštěvníků. Mezi čestnými hosty nechyběl patron nového dobříšského muzea Josef Šefránek, syn spisovatele Jana Drdy Petr Drda a krajský radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Václav Švenda. Ti všichni společně se starostou Dobříše a ředitelem muzea Janem Michlem přestřihli pásku.

„Dobříš vnímám jako moderní město s bohatou historií a mám velkou radost, že se městu podařilo otevřít několik nových expozic a přeji, aby muzeum mělo bohatou návštěvnost a aby se tady lidé rádi potkávali. Mě osobně zaujala osobnost významného rodáka Josefa Balabána. Nové muzeum se jistě stane dalším turistickým cílem, který jistě zvýší zájem o město samotném" vyjádřil se Václav Švenda.

Nová expozice vznikala pod rukama ředitele Depozitáře a archivu Muzea města Dobříš Jana Michla čtyři měsíce. „Expozice je složena chronologicky od pravěku až do listopadu 1989. Její podoba byla ovlivněna složením exponátů v depozitáři, kterých jsme měli nejvíce z období Habsburské monarchie. Naopak nejméně jsme měli k dispozici artefakty z období první republiky a ke středověku. U první republiky jsme si proto pomohli fotografiemi a u středověku jsme si zase pomohli rozšířením tématu na vodstvo a geologii,“ prozradil ředitel Muzea města Dobříše. „Nejvíce pyšný jsem na nový přírůstek, který jsme získali jako dar od Pavla Faieraisla. Jedná se o prvorepublikovou vojenskou uniformu," doplnil ředitel.

Muzeum města Dobříše mohou lidé navštívit každý den v týdnu. Expozice se dá plnohodnotně projít i bez průvodce, ale není problém zajistit komentovanou prohlídku pro jednotlivce i skupiny. Přijít mohou také mateřské, základní nebo střední a vysoké školy, pro které bude mít muzeum připravené speciální prohlídky.

Muzeum má v plánu pořádat také tematické výstavy. „Už nyní začínám připravovat výstavu na prosinec, jejíž ústředním tématem budou betlémy. Rádi bychom podobné tematické výstavy pořádali následně třikrát až čtyřikrát do roka. Chceme tak lákat občany města i nové návštěvníky, aby se do dobříšského muzea vraceli,“ dodává ředitel muzea Jan Michl.

Kopáčkův dům, který nyní hostí Muzeum města Dobříše je bezesporu jednou z nejcennějších budov na Mírovém náměstí. "Tento pozdně barokní dům s mansardovou střechou má sám o sobě bohatou historii. Dříve totiž sloužil například jako hostinec, řeznictví, městská knihovna, zázemí pro mnoho organizací a již dávno se stal významnou historickou památkou města," popsala Denisa Havlíčková.