Do nových prostor se dobrovolní hasiči přestěhovali už na konci března. Jednotka tak přesídlila z bývalé hasičárny v ulici Plk. B. Petroviče. Novou zbrojnici má město nyní pronajatou od majitele objektu Jana Váchy.

Nový objekt hasičské zbrojnice je přízemní zděná budova rozdělená do dvou částí. První část tvoří zázemí pro JSDH Dobříš, kde mají hasiči k dispozici velkou garáž se skříněmi a dalším vybavením. Nechybí ani denní místnost s kuchyňkou a sociální zařízení. Druhou část tvoří prostory Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, která se do objektu přestěhovala společně s dobrovolnými hasiči.

Záchranáři budou na novém stanovišti sloužit ve dvoučlenných posádkách. Na stanovišti budou 24 hodin denně 7 dní v týdnu. K dispozici mají denní místnost, dva pokoje, kuchyňku, sociální zařízení, zázemí pro sklad zdravotnického materiálu, dekontaminační místnost a garáž pro sanitku.

„Jsme velmi rádi, že se nám podařilo s panem Váchou domluvit na přijatelných podmínkách a zajistit tak pro naše dobrovolné hasiče odpovídající zázemí, které si bezesporu zaslouží a které jsme jim jako město již dlouho dlužili. V krizových situacích, jako jsou požáry, povodně, ale i autonehody a další události jsou právě naši hasiči vždy k dispozici. Mezi jejich další činnost patří také práce s dětmi a já jsem velmi rád, že tito vytrvalí dobrovolní hasiči se dočkali moderního zázemí,“ řekl starosta města Pavel Svoboda.

Zdroj: Deník/Michal Bílek

Za možnost realizovat pronájem nové zbrojnice pro dobrovolné hasiče města vděčí Dobříš mimo jiné také Středočeskému kraji. „Díky spolupráci a vstřícnosti vedení Středočeského kraje máme dnes možnost využívat tyto prostory nejen pro naše hasiče, ale hlavně je společně sdílet se záchranáři. Celkové měsíční nájemné za tuto novou budovu činí 111 200 korun a my jsme velmi rádi, že jsme se nejen na tomto domluvili právě se Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje a celkové náklady za nájemné si tak rozdělili,“ uvedl místostarosta města Dobříše Tomáš Vokurka.

„Sbor dobrovolných hasičů města Dobříše byl založen v roce 1885 a po celá léta se na něj mohli obyvatelé města spolehnout. Stejně tak tomu bude i nadále. Naše výjezdová jednotka čítá celkem 19 chlapů. Během roku vyjíždíme k 70 až 80 událostem, a to k nejrůznějším, kde zasahujeme sami nebo ve spolupráci s profesionálními hasiči, kolegy z jiných sborů, policií státní i městskou a v neposlední řadě se zdravotní záchranou službou,“ uvedl k činnosti JSDH Dobříš velitel Jiří Zajíček a dodal, že za všechny členy sboru děkuje vedení města, že se podařilo pro ně najít tyto nové a odpovídající prostory.

Slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice a stříhání pásky se zúčastnila řada významných hostů včetně hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové. „Jedna z našich klíčových priorit, když jsme nastoupili do vedení kraje, bylo co možná nejvíce zmodernizovat Zdravotnickou záchrannou službu. Když po záchranářích chceme profesionalitu a špičkovou péči, je naší povinností zajistit jim k tomu podmínky, tedy moderní a kvalitní zázemí a spolehlivou techniku a vybavení. Postupně proto modernizujeme výjezdové stanice nebo také přidáváme další. Dobříšská stanice je skvělým příkladem toho, jak se to dá dělat ve spolupráci s městem. Přála bych si, aby každý výjezd z nové stanice skončil šťastně,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková.