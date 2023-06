/VIDEO, FOTOGALERIE/ Projekt Pěšky do školy sklidil v Dobříši pozitivní ohlasy a bude pokračovat. Od pondělí 12. června budou změny v ulici Za Poštou trvalé. Město chystá i nový krytý přístřešek pro jízdní kola, kam budou moci žáci bezpečně odkládat svá kola a koloběžky.

Projekt Pěšky do školy v Dobříši pokračuje. | Foto: Město Dobříš

Pilotní projekt podporující pěší dopravu a zvyšující bezpečnost dětí na cestě do školy odstartoval v Dobříši v dubnu. Podpořit tuto aktivitu vedení města přijel tehdy dokonce i velvyslanec z Nizozemska, které je v tomto ohledu evropskou velmocí.

Projekt byl testován během tří týdnů a byl více než úspěšný. Od pondělí 12. června tak byla úprava provozu nastavena natrvalo. Ve dnech školní docházky tak bude od 7:30 do 8:00 uzavřena část ulice Za Poštou v blízkosti škol. Vedení města chce nyní tímto projektem podpořit nejen bezpečnou cestu dětí do školy, ale zároveň podpořit jejich přirozený pohyb, samostatnost a zodpovědnost. V neposlední řadě má projekt přispět také ke snížení znečištění ovzduší v těsně blízkosti škol.

Kromě půlhodiny bezpečného chození do školy děti přinesly také další zajímavé připomínky a další nápady evidovalo vedení města od samotných rodičů, učitelů a dalších spoluobčanů. První anketa proběhla již před akcí mezi žáky i veřejností. Té se zúčastnilo celkem 982 občanů. Projekt Pěšky do školy tehdy podporovalo 39 % žáků, proti bylo 15 %, 46 % zatím nemělo názor. U veřejnosti tak byla podpora většinová: pro 56 %, proti 21 %, bez názoru 23 %.V anketě, která byla realizována po experimentu, zůstala procenta podpory prakticky nezměněna.

„Pilotní provoz ověřil, že rodiče i žáci jsou v naprosté většině schopni dopravu do školy řešit bez větších komplikací. Ze vzdálenějších míst rodiče vysazují děti na jiných místech než těsně před školou. Žáci poslední úsek dojdou pěšky. Pochopitelně se objevili i odpůrci, překvapivě však ne z okruhu rodičů, ale pracovníků místních obchodů v blízkém okolí. Velmi mne těší, že většina obyvatel přijala omezení aut na půl hodiny denně s pochopením. Všichni chceme přívětivé a bezpečné město,“ řekl starosta města Pavel Svoboda.

Nyní se vedení města hodlá pustit do realizace některých dalších nápadů, které lidé městu napsali v rámci dotazníkového šetření. V současné době běží proces přípravy a schvalování výstavby krytého přístřešku pro 100 kol, který bude umístěn v blízkosti škol. Žáci tak ještě letos získají místo, kde budou moci bezpečně odkládat svá kola a koloběžky.

Projekt si získal podporu také u institucí, jako je holandské velvyslanectví, nově vzniklého fondu Aktivní Česko a v pondělí přijel podpořit projekt také krajský koordinátor BESIP Miroslav Polách. „Vyhodnocení projektu dopadlo velmi dobře a spolu s připomínkami jsme obdrželi od obyvatel také tipy na podporu projektu a zlepšení či úpravy stávajícího provozu. Těší mě, že některá doporučení bude možné realizovat, již na nich pracujeme. Někdy je jeden malý krok tím, co potřebujete k tomu, abyste dosáhli velkých věcí. A my věříme, že projekt Pěšky do školy je jedním z těchto kroků nejen pro bezpečnější cestu našich dětí do školy, ale také jeden z kroků podpory aktivního pohybu dětí. Přidejte se k Pěšky do školy!“ dodává k projektu místostarostka města Jindřiška Romba.