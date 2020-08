I když ve svém regionu žijete celý život, zajímáte se o něj, vždy se najdou lidé, badatelé, historici, kteří objeví další historické zajímavosti, lidské příběhy spojené s konkrétními místy, událostmi.

Dobříšští vědí o židovském hřbitově, že zde je a že se jedná o chráněnou kulturní památku České republiky. Víte ale, že hřbitov je nejstarší židovskou památkou, nachází se tu dokonce náhrobek z roku 1650. Hřbitov byl rozšiřován v letech 1781 až 1877, po genocidě v rámci druhé světové války byl hřbitov poničen a velmi také zanedbán. Restaurace se dočkal v záběru osmdesátých let minulého století, kdy byl kvůli výstavbě areálu minigolfu zmenšen. Židovská památka je běžně veřejnosti nepřístupná, jen po telefonické domluvě se správcem.

Ale v rámci festivalu Den architektury můžete poznat i ta nejtajnější zákoutí hřbitova. Po něm vás provede zapálený znalec místní historie a také autor již dvou desítek knih o minulosti města Petr Kadlec. Při procházce vás prozradí i ty zajímavosti, na které byste se báli zeptat. Stejně tak je připravena procházka po zajímavých architektonických skvostech Dobříše včetně těch našim očím na první pohled skrytým.

„Průvodkyně Iva Petřinová, autorka Hravého průvodce Prahou, za něhož získala Zlatou stuhu za ilustrace, všem o Dobříši řekne ještě něco, co jste dosud nevěděli, ať už jste „náplava“ a nebo starousedlík,“ láká na akci Městská knihovna Dobříš co by pořadatel.

Desátý ročník festivalu Den architektury se letos uskuteční v termínu od prvního do sedmého října a připraveno je na tři stovky akcá ve více jak stovce měst v celé České republice i na Slovensku.

„V letošním roce chceme poukázat na úlohu architektury i urbanismu ve společnosti, ať už se to týká životního prostředí a udržitelnosti rozvoje, funkčnosti veřejných staveb a prostorů nebo proměn jednotlivých lokalit jak po společenské stránce, tak z hlediska architektury,“ vysvětluje zakladatelka a ředitelka Dne architektury, architektka Marcela Steinbachová. Program připomíná i několik významných architektonických osobností minulosti i současnosti jako jsou Adolf Loos, Josef Gočár, Otakar Novotný, Jaroslav Fragner nebo Zdeněk Fránek.

V rámci Středočeského kraje se k festivalu připojí na dvě desítky dalších měst a obcí. Například v Benešově se zájemci vydají s kurátorkami Barborou Fickovou a Lenkou Chýlovou po tom nejlepším z české architektury ve městě na kole se zakončením v pivovaru a také zavítají do nejstarší osídlené části Benešova – Karlova.

„Na Kladně se můžeme těšit například na procházku po industriálním dědictví, uměním ve veřejném prostoru či po sídlišti na Sítné. Nebude chybět ani debata s architekty Annou Gamanovou a Markem Bečkou o fungování města s důrazem na veřejný prostor nebo prohlídky nejmodernějších školních budov na Kladně,“ přiblížila za pořadatele festivalu Silvie Marková.

Města s programem Dne architektury ve Středočeském kraji: Benešov, Beroun, Černošice, Dobříš, Dolní Břežany, Hovorčovice, Chýně, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Hulice, Libčice nad Vltavou, Líbeznice, Mělník, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Nymburk, Lobeč u Mšena, Pavlov, Roztoky a Řevnice.