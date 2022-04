Protože se dobrovolníci pohybují v bývalém vojenském prostoru, počítá se i s rizikem, že při práci mohou narazit na zbytky pyrotechniky nebo munici. Letošní úklid se naštěstí bez tohoto dobrodružství obešel. Pokud by k nebezpečnému nálezu došlo, místo by bylo označeno a dalšího řešení už by se zhostili pyrotechnici.

Oproti loňskému roku, kdy dobrovolníci uklízeli na zhruba 200 kilometrech 22 tras, si letos stanovili smělejší úkol, a to posbírat odpadky na 38 trasách o celkové délce 342 kilometrů. Akce začala v osm hodin ráno tradičně na parkovišti v Orlově u Příbrami. Kolem desáté dorazila parta kamarádů ze Žežic, letos sice pouze se třemi z čtyř golfových vozíků, i tak šlo ale o vítanou pomoc. Nadšenci na vozíky naložili potřebné pytle na úklid a na palubu přibrali také své děti. Díky vozíkům se jim vždy povede pokrýt více prostoru. Letos se nově vydali na úklid také kolem toků a pokryli zhruba 30 kilometrů.

„S vozíky pořádáme různé další akce, jako je například sázení stromků nebo různé expedice s dětmi, a našeho souseda Peťana napadlo, že bychom s vozíky mohli pomoci i zde. Uděláme něco pro dobrou věc a zároveň se podíváme s dětmi do Brd. Dohromady máme čtyři golfové vozíky, ale jeden se nám bohužel porouchal,“ uvedl Jakub Bostl, jeden z členů žižické skupiny.

Motivem k úklidu Brd je skutečnost, že se oblast více otevřela veřejnosti a podél cest, v lesních porostech a na mýtinách zůstávají po návštěvnících odpadky. Dobrou zprávou je, že i když dobrovolníci letos pokryli více prostoru, našlo se méně odpadků než loni: zhruba 115 pytlů a značné množství objemného nepořádku, který se do pytlů nevejde. Číslo zatím není definitivní, protože vojenské lesy ještě nemají sečteno za čtyři trasy, o které se postarali jejich zaměstnanci. Už teď se ale ví, že to bude méně než v loňském roce, kdy se nabíralo téměř 190 pytlů odpadků a k tomu spousta objemného odpadu, jako jsou pneumatiky nebo kusy nábytku.