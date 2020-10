K distanční výuce za druhé koronavirové vlny přistupují žáci na Příbramsku zodpovědněji. Vtípky z jara, kdy se na mnoha školách objevovaly všemožné triky, jak se on-line výuce vyhnout, jsou minulostí. V současné době je situace lepší.

Ilustrační foto. | Foto: www.pixabay.com

„Je to vlastně tím, že člověk má zákonnou oporu v zádech,“ předeslala ředitelka Základní školy Bratří Čapků v Příbrami Alena Mašiková. Není to tak, že by škola s rodiči v tomto duchu předtím nekomunikovala. „Nicméně teď to je ve školském zákoně jasně ukotveno,“ zdůraznila.