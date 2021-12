Zastupitelé Dobříše si ujasní, jestli by chtěli krajský domov seniorů

Prospělo by Dobříši, kdyby Středočeský kraj na okraji města vybudoval domov pro seniory, nebo ne? To je otázka, na niž by ve čtvrtek měli hledat odpověď členové městského zastupitelstva. Přesněji: budou se bavit o stanovisku k aktuálnímu záměru kraje upustit od plánů na výstavbu seniorského domova na pozemku patřícím kraji v lokalitě Krásný život poblíž dálnice D4 a hledat pro umístění domova vhodné místo v jiném regionu. Zastupitelé si chtějí ujasnit, co vlastně město chce: zda by krajské plány na stavbu vítalo, nebo domov seniorů odmítá.

Ilustrační foto. | Foto: archiv domova seniorů

Plán vybudovat u Dobříše nové pobytové zařízení sociálních služeb s kapacitou 100 až 150 míst, které by zčásti fungovalo jako domov seniorů a částečně jako domov se zvláštním režimem (což je téměř totéž, ale s přizpůsobením pro klienty trpící Alzheimerovou chorobou a jinými demencemi) představil v září v rámci setkání vedení kraje se starosty krajský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek (ODS). V listopadu na tiskové konferenci ke zhodnocení prvního roku vlády krajské koalice překvapivě ohlásil, že tenhle záměr už neplatí. Krásný život u Dobříše. Kraj chce vybudovat nový důchoďák Vysvětlil, že se ukázalo, že město podporuje záměr soukromého investora chystajícího v Dobříši poblíž gymnázia a nynějšího seniorského domova výstavbu nového Domova Alzheimer (vedle pokojů má zahrnovat také kuchyň s jídelnou, kavárnu a prostory pro dětskou skupinu), představitelé radnice chtějí ve spolupráci pokračovat – a tak zde kraj nebude „zvyšovat konkurenci“: pro čtvrtmiliardový projekt hledá umístění jinde ve středních Čechách, kde lůžka pro seniory budou potřebnější. Možná na Kolínsku. Na listopadovém zasedání krajských zastupitelů Hrabánek tento vývoj potvrdil: od plánů navázat na předchozí přípravy, jež na krajské úrovni začaly už v minulém volebním období, hejtmanství ustupuje. Uvedl, že se ozvali zástupci města Dobříš s tím, že již delší dobu spolupracují se soukromým investorem – a kraj tedy požadavku města vyhověl a svoji aktivitu zastavil. Takový vývoj ale budí rozruch v opoziční části dobříšských zastupitelů. Ti zdůrazňují, že o stanovisku města ke krajskému záměru se zatím nejednalo, ani v zastupitelstvu, ani v radě, a tak nelze hovořit o ničem víc než jsou osobní postoje. Rozhodovat o tom, jaký postoj zaujmou, budou zastupitelé Dobříše na svém čtvrtečním zasedání. Jednání přístupné veřejnosti (do zaplnění kapacity 35 míst) se koná od 17 hodin ve společenském sále Kulturního střediska Dobříš. Lze také sledovat videopřenos na webu města, a dokonce na dálku i diskutovat. Plány na krajský domov seniorů u Dobříše padly. Dostane přednost Kolínsko? Desítka zastupitelů, kteří projednání tohoto bodu prosadili, navrhuje usilovat o návrat krajské investice do Dobříše. Předkladatelé z řad ANO, TOP 09, Starostů, Otevřené radnice a sociální demokracie ve svém návrhu zveřejněném na webu města mimo jiné argumentují tím, že krajský domov by přinesl nové pracovní příležitosti pro obyvatele a pomohl místním podnikatelům. „Nemůže jít o 'konkurenci', protože zatímco krajské zařízení by bylo dostupné i pro běžné občany, soukromé zařízení bude nepochybně jen pro vysoce příjmové skupiny, protože do ceny služeb se budou muset promítnout i náklady investora na splácení stále se zdražujících úvěrů,“ očekávají.