Pozvání k on-line připojení přijal v souvislosti s hlasováním o návrhu části zastupitelů, aby město adresovalo vedení kraje výzvu, ať se s čtvrtmiliardovou investicí (což by výstavba nového důchoďáku obnášela) do Dobříše vrátí. Nakonec se po obsáhlé debatě usnesli na závěru, že o dalším využití lokality Krásný život, kde kraj stavbu původně plánoval, budou představitelé města jednat s hejtmanstvím. Jde o krajem vlastněný pozemek na samém okraji Dobříše v blízkosti dálnice D4, kde nyní stojí zdevastovaný objekt bývalého internátu někdejšího rukavičkářského učiliště; dnes sloužící leda bezdomovcům.

Jak řešit umístění seniorů? Přes hrobníka!

Myšlenka na nový důchoďák v Dobříši (kde už kraj jeden domov seniorů provozuje a v jeho blízkosti ještě soukromá společnost míní v příštím roce začít stavět Domov Alzheimer; v okolí má kraj navíc domovy ještě v Sedlčanech, Březnici a Rožmitále pod Třemšínem) zmizela stejně překvapivě, jako se původně objevila. Radní Hrabánek k tomu uvedl, že se jednalo o plány předchůdců, vládnoucích kraji v minulém volebním období – a při předávání agendy ho o již rozjetých přípravách nikdo neinformoval. On se o nich podle svých slov dozvěděl jen náhodou – a pak se prý ukázalo, že lokalita byla v minulé éře vybrána spíš podle volného, byť ne zrovna nejvhodnějšího pozemku než podle zhodnocení kapacit pobytových sociálních služeb v regionu: jinde se potřeba stavět rýsuje s větší naléhavostí. Zvlášť když se zde narazilo i na omezení dané územním plánem, umožňující postavit nejvýše dvě nadzemní patra.

Plány na krajský domov seniorů u Dobříše padly. Dostane přednost Kolínsko?

Hrabánek proto ohlásil, že kraj bude hledat vhodnou lokalitu jinde, přičemž jako možný příklad zmínil Kolínsko. Nicméně ani tam není o volná místa největší nouze. Z detailní analýzy vyplynulo, že nejnaléhavěji by se mělo stavět spíš na Mladoboleslavsku či na Praze-západ. Ani tam však zatím konkrétní plány nejsou směrovány. Je prý třeba ještě uvážit, zda jde o projekt takové důležitosti, aby byl kvůli němu kraj zatěžován dalším úvěrem od Evropské investiční banky; stavět by se totiž muselo na dluh. Navíc je nyní aktuální trend deinstitucionalizace, tedy budování sítě sociálních služeb umožňujících péči v domácím prostředí, aby pobyt v domovech nebyl potřebný tak často jako dřív.

Byť v minulosti platilo, že míst v domovech seniorů je dlouhodobý a citelný nedostatek, covid s tím podle Hrabánkových slov „výrazně zamával“. „V některých sociálních zařízeních je kapacita nevyužita,“ konstatoval radní. S tím však zjevně nesouhlasí dobříšský zastupitel Filip Kahoun (Hora 2014), jenž připomněl trable, když bylo třeba někam umístit konkrétního seniora. Místa nebyla – a prý pomohlo až jít na to „z opačné strany“. „Přes hrobníka, který věděl, kde jsou v sociálních zařízeních úbytky,“ připomněl Kahoun souvislosti.

O Krásném životě budou město a kraj jednat

Obsáhlou debatu svedli zastupitelé o tom, zda zástupci vedení města představitele kraje od záměru stavět právě v Dobříši neodradili prezentováním svých osobních postojů. Proti tomu se ostře ohradil místostarosta Tomáš Vokurka (ODS). „Pokud by to byla pravda, předpokládám, že podáte trestní oznámení,“ obrátil se směrem k opozici. Rozhodně odmítá nařčení, že by on nebo starosta Pavel Svoboda (Pro Dobříš) svými vyjádřeními či přímo jednáním s představiteli hejtmanství snad ve městě zmařili významnou krajskou investici. „Pokud máte důkazy, podejte trestní oznámení – nechť je moje jméno očištěno,“ zopakoval směrem k politickým protivníkům.

O dalším využití pozemku u dálnice v lokalitě Krásný život budou představitelé města jednat se zástupci hejtmanství. Proberou, co by tam mohlo být a zda je nutné objednávat demolici někdejšího internátu, jak zamýšlí vedení kraje. V obsáhlé debatě zastupitelů zaznělo, že by město mohlo jednat s krajem třeba o společných aktivitách reagujících na poptávku po odlehčovacích službách, týdenním stacionáři, ale i chráněném bydlení či zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. „Jednání se nebráníme,“ poznamenal k tomu Hrabánek.

Zastupitelé Dobříše si ujasní, jestli by chtěli krajský domov seniorů

Dobříš také hledá pozemek pro výstavbu zbrojnice dobrovolných hasičů a zbudování vlastních prostor pro uložení archivních materiálů; ty si nyní musí pronajímat. Právě v souvislosti s těmito plány město před časem požádalo o převedení krajských pozemků v lokalitě Krásný život – a právě v souvislosti s touto žádostí prý krajský radní Hrabánek poprvé slyšel o přípravách na zbudování nového domova seniorů. „Byl jsem hodně překvapen,“ netají.