Co se týče možnosti omezení kontaktu mezi jednotlivými osobami, aby se zabránilo šíření případné nákazy, tak je na tom příbramský domov poměrně dobře.

„Máme 58 lůžek na jedno nebo dvoulůžkových pokojích, takže v tomhle směru jsme na tom dobře. Tak jsme omezili veškeré společenské aktivity. Naši zaměstnanci nyní se seniory pracují individuálně v aktivizačních programech či maximálně po dvou, což je třeba v případě bohoslužeb, nicméně jistá frustrace je už patrná, to nebudu zastírat,“ řekl k současné situaci ředitel Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram Tomáš Cipra.

Nicméně, že Centrum nedisponuje úplně odděleným prostorem, kam by možné umístit například odděleně několik lidí v karanténě. Vedení domova je v kontaktu s metodikem Středočeského kraje a čeká ještě na podrobnější informace pro tyto možné případy.

Domovy se tak seniorům snaží zajistit kontakty s rodinami nejrůznějšími způsoby. „Pořádáme s rodinnými příslušníky videohovory přes tablet, tak aby se naši klienti aspoň takto mohli vidět se svými rodinami. Zájem je o tuto službu velký z obou stran,“ přiblížil možnosti, jak zajistit kontakt s blízkými říká ředitel příbramského domova.

Domov také zařizuje pro své obyvatele centralizované nákupy. Pracovníci domova vždy sestaví seznam, co lidé potřebují a dojedou jim vše nakoupit. Také rodiny se snaží seniorům pomoci a na recepci si nechávají potraviny a další věci, o které si řeknou například telefonicky.

Denní provoz příbramského domova navíc v těchto dnech komplikuje poměrně vysoká nemocnost personálu. Nicméně zatím se daří stále pracovat na základě směn. „Prakticky toto řešíme každý týden naplánováním směn, ale máme zpracovaný i krizový plán pro případ, že by došlo k přísnějším karanténním opatřením, kdy je vytipováno čtrnáct zaměstnanců, kteří by s našimi klienty byli v karanténě a prakticky by v tom zařízení pobývali po tu dobu trvale,“ vysvětlil další opatření příbramského domova Tomáš Cipra. Také v ostatních provozech příbramského Centra sociálních a zdravotních služeb je kontakt klientů a personálu omezený na nejnutnější potřebu.

Podobná situace je i v dalších zařízení pro seniory na Příbramsku, které zřizuje Středočeský kraj. Podle vedení je zatím dobrá situace v Domově seniorů Dobříš. „Všichni jsme v pořádku, všichni jsme zdraví včetně personálu a nic mimořádného se neděje,“ konstatovala ředitelka domova Marie Doležalová.

V Centru Rožmitál pod Třemšínem, které je také zřizováno Středočeským krajem byl v úterý 10. března jmenovaný krizový štáb pro případ vzniku karantény zařízení a jiných krizových situací. „Fungujeme ve standardním režimu, platí zákaz návštěv a v současné době připravuje krizový plán,“ uvedl ředitel centra Luboš Halenkovský.