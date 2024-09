Slavnostní otevření dětského dopravního hřiště, která má za sebou rekonstrukci, mělo původně proběhnout druhý zářijový čtvrtek. To už ale platily výstrahy před extrémními dešti a vichrem, které byly později na mnoha místech v Česku příčinou povodní. V Příbrami proto akci zrušili. Nyní byl stanoven náhradní termín.

Hřiště, které po letní rekonstrukci za téměř třináct milionů korun patří k nemodernějším v kraji, bude slavnostně otevřeno ve čtvrtek 19. září. V čase mezi patnáctou a devatenáctou hodinou tam čeká návštěvníky bohatý program.

Těšit se mohou na závodní dráhu DR!FT, skákací hrad i stánky s dobrotami. A samozřejmě i na jízdy na hřišti, na vlastních kolech a koloběžkách, kdy je podmínkou přilba, nebo na půjčených motokárách. Na místě budou rovněž místní strážníci značit kola syntetickou DNA.

Na hřišti se smí jezdit na strojích s vlastním pohonem, tedy ne na elektřinu ani benzin.

Dopoledne tam bude probíhat výuka dopravní výchovy pro školáky.



Provozní doba hřiště pro veřejnost

- od dubna do října

- mimo letní prázdniny od pondělí do čtvrtka od 15.00 do 19.00 a od pátku do neděle i o svátcích od 14.00 do 19.00 hodin

- o prázdninách od 14.00 do 20.00 hodin