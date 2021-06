I když ještě není dokončen výkup všech pozemků a postup prací by také mohl pozdržet archeologický výzkum, na pondělí 7. června bylo připraveno slavnostní poklepání na základní kámen. I za účasti předsedy vlády Andreje Babiše (ANO). A termín předpokládaného dokončení prací zní sebevědomě: jezdit po nové dálnici, kterou postaví jedna z dceřiných společností skupiny VINCI Eurovia CS, by se mělo začít již koncem roku 2024.

Stavět se bude podle slov ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO) v rámci pěti úseků, nicméně budovat se mají všechny najednou. „Naposledy se takto dlouhý úsek dálnice stavěl naráz při výstavbě D5 z Plzně na státní hranici s Německem v devadesátých letech,“ sdělil se ministr.

Pokud vše klapne podle plánu, tato část D4 by se mohla stát vzorem pro budování dalších významných silničních staveb, připomněl Havlíček. Pro výstavbu totiž stát u nás zcela nově zvolil model PPP, spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Konsorcium Via Salis (dříve známé jako DIVia) ve Francii sídlících firem Meridiam, VINCI Concessions a VINCI Highway nejprve úsek postaví ve vlastní režii a následně jej také bude po čtvrt století provozovat se zajištěním veškeré údržby.

Stát začne dálnici splácet až po spuštění provozu

K tomu si ještě „přibere“ dalších 16 navazujících kilometrů již zprovozněných úseků. Bude tedy provozovat a udržovat celkem 48 kilometrů dálnice D4 plus úseků silnice I/20, přičemž správu svěřeného úseku existující části dálnice přebere již za pár týdnů, od 1. července. Se splácením stát začne až po zahájení provozu. Celkem by měl držiteli koncese po dobu využívání dálnice v jeho správě postupně uhradit 17,8 miliardy korun v čisté současné hodnotě, což už je konečná cena.

Smlouva však počítá se systémem finančních sankcí v podobě krácení plateb, pokud by služby poskytované motoristům nebyly perfektní. Po uplynutí sjednané doby 25 let koncesionář fungující a udržovanou dálnici předá do správy státu. Dálnice má v té době být ve stavu blížícímu se novostavbě.

Řidiči se však nemusejí obávat, že by za využívání „soukromé“ dálnice museli platit něco navíc. Nutné bude jen uhrazení standardního poplatku za užívání dálniční sítě v České republice. Vybírání vlastního mýtného se tedy nechystá.

Premiér Babiš v souvislosti s touto akcí nešetří chválou svého týmu. „Jsme první vláda, které se podařilo výstavbu dálnice prostřednictvím PPP připravit a také skutečně zahájit," prohlásil s odkazem na někdejší nepovedený pokus z roku 2002, kdy tyto plány nakonec vzaly zasvé kvůli netransparentnosti. „U dostavby D4 byl dodavatel vybrán v otevřeném výběrovém řízení, finální cena je pro stát výhodná,“ konstatoval Babiš.