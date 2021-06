Ano, nikoli zhotovitelem prací, ale koncesionářem. Dálnice se zde u nás poprvé (avšak zřejmě nikoli naposledy) bude stavět jako PPP projekt; ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru se zajištěním financování ze soukromých peněz.

Mapa znázorňující, kudy povede dálniceZdroj: ŘSDVybudování dálnice, kdy vlastním zhotovitelem je společnost Eurovia CS, zajistí konsorcium na vlastní náklady. Po stanovenou dobu – 24 a čtvrt roku – ji také bude provozovat, a to se zajištěním veškeré údržby. K tomu si navíc přibere i navazující 16kilometrový úsek již existující dálnice.

Teprve ve chvíli, kdy se po hotovém úseku začne jezdit, stát začne se splácením; uhradit by měl 17,8 miliardy korun. Pro případ, že by se objevily problémy s kvalitou, nicméně uzavřená smlouva počítá s poměrně citelnými srážkami. Pro řidiče však využití partnerství PPP neznamená žádnou změnu: kromě standardního poplatku za používání dálniční sítě v celé republice zde nebudou platit nic navíc. Jak se stavba podařila, by si motoristé měli mít možnost vyzkoušet už na sklonku roku 2024.

Stavební práce se tedy naplno rozběhnou v první polovině června – jistý ruch však bylo možné pozorovat v trase budoucí dálnice už v uplynulých týdnech i měsících. Zprvu se jednalo především o kácení zeleně, což začalo v březnu; v době vegetačního klidu. Nejnověji, v uplynulých týdnech, došlo již na přípravu území pro archeologický výzkum skrývkou ornice a na vytyčování záborů stavby.