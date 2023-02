„Jde zhruba o 57 procent. Oproti předchozímu roku jsme zaznamenali nárůst o 137 případů,“ potvrdila mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

Zloděje v kovošrotu v Drásově zastavila až hrozba namířenou zbraní

Druhými nejčastějšími případy v této kategorii byla vloupání do automobilů. Pravděpodobně největším smolařem byl v této souvislosti řidič dodávky Peugeot Rifter, který na sklonku loňského října nechal vůz na kraji lesa mezi Trhovými Dušníky a Kardavcem, malé vesnici u Hluboše, a šel se ven protáhnout. Následná půlhodinka procházky mezi stromy ho přišla zhruba na 130 tisíc korun. Zloději u auta rozbili okénko a kompletně jej vybílili. Odnesli si pracovní nářadí, zásilky s podobným obsahem i věci k vybavení domů a bytů, které řidič chvíli předtím vyzvedl z několika nákupních center.

Zatímco byl řidič na procházce v lese, někdo mu z auta ukradl nářadí

V roce 2022 měli žně také internetoví podvodníci. Kritický byl říjen, kdy se během čtyř dnů ozvalo policii hned pět lidí, kteří naletěli. Všechny případy měly podobný scénář. Oběťmi podvodníků se stali uživatelé inzertních serverů, kteří přišli o spoustu peněz, ačkoli měli původně v úmyslu naopak pár korun získat prodejem různých věcí – šlo například o kopačky oblečení, autobaterie, sedací soupravy nebo historické hrníčky.

Oběti podvodů na internetu se někdy samy diví, jak se nechaly obrat

Falešní zájemci kontaktovali poškozené většinou přes aplikaci WhatsApp a poslali jim link na podvodné webovky, které se tvářily jako stránky přepravní společnosti nebo platební brána. Ve skutečnosti ale sbírají přihlašovací údaje k účtům. Jejich prostřednictvím podvodníci poté nic netušícím lidem vysají z účtů peníze.

Podezřelé výzvy v e-mailech

Pětice z říjnových případů přišla dohromady o téměř než 200 tisíc korun. „Je důležité vědět, že není radno klikat na odkazy do internetového bankovnictví obdržené třeba v SMS zprávě či emailem,“ připomněla policejní preventistka Monika Schindlová.

Násilná trestná činnost v regionu stoupla loni v porovnání s rokem předchozím pouze o jeden případ - na 119. Pravděpodobně nejhrůznějším činem byl pokus jednatřicetiletého Michal H., který v březnu zaútočil na svou matku a loveckým nožem jí uštědřil sedm bodných ran. Poté pachatel, celý od krve, vběhl do budovy okresního soudu s křikem, že zabil svoji mámu. Do několika minut byl v rukou policistů.

Matce zasadil sedm ran nožem, zlomil o ni čepel. Udat se šel k soudu

V červenci už útočník seděl na lavici obžalovaných, kde se ze svého činu zpovídal. Ukázalo se, že předmětem sporu byla skutečnost, že jeho matka prodala byt, kde s ní a dalším podnájemníkem zhruba sedm let žil. Po návratu z brigády ale našel byt prázdný. A to neunesl. Nejdříve se pokusil spáchat sebevraždu dávkou pervitinu za tři tisíce korun s nadějí, že to nepřežije. Smrti se ale nedočkal.

V hlavě prázdno a v ruce nůž

Později následovala návštěva matky v pečovatelském domě a požadavek, aby mu zajistila jiné bydlení nebo alespoň dala peníze na nájem. Hádku oba popřeli, přesto muž vytáhl nůž a začal bodat. U soudu posléze tvrdil, že „nejdříve měl v hlavě prázdno, ale když matka zakřičela, uklidnil se“. Vrchní soud násilníka v prosinci pravomocně poslal na osm let do vězení.



Na pervitinu byl i jiný pachatel, který v polovině května v Sedlčanech zběsile ujížděl před silniční hlídkou. Honička, kdy octavia se zdrogovaným mužem za volantem letěla ulicemi města až stokilometrovou rychlostí, trvala přes čtyři minuty.

VIDEO: Zdrogovaný marně ujížděl policejní hlídce. Nakonec s autem havaroval

Nakonec řidič havaroval na kruhovém objezdu a skončil na mokré zemi v poutech. Důvodem, proč na výzvu policie nezastavil, byla skutečnost, že měl řízení zakázáno až do července tohoto roku a navíc byl pod vlivem pervitinu.