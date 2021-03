O vyhlášení tohoto stavu informovaly hejtmanka středočeského kraje Petra Pecková (STAN) i vedení Oblastní nemocnice Příbram. „V Příbrami se přesouvají a spojují další oddělení kvůli navýšení počtu lůžek pro covidové pacienty,“ uvedla hejtmanka.

„Náš krizový štáb podpořil vyhlášení stavu hromadného postižení osob. Jedná se o oznámení, že péče je v režimu, který se dá nazvat medicínou katastrof, a nejsme schopni dostát právních rámců, které jsou dané personální vyhláškou, protože tyto zdroje jsou vyčerpány,“ uvedl ředitel Oblastní nemocnice Příbram Stanislav Holobrada.

Podle něj deklaruje nemocnice, že se bude starat o všechny covidové pacienty, ale může dojít ke snížení úrovně péče. „Postaráme se o všechny, jak jen bude v našich silách,“ dodal ředitel.

Ačkoli zprávy o situaci v koronavirové pandemii obvykle na sociálních sítích čelí útoku popíračů nebezpečnosti této choroby, pod statusem nemocnice na Faceboooku, se objevily především pozitivní vzkazy. „Smekám před všemi zdravotníky a děkuji za vše, co pro lidi děláte,“ snažila se povzbudit lékaře a sestry v první linii Dagmar Vávrová. Přidala se například Monika Kordulová: „ Děkujeme za všechno a také se k vám moc klaním a smekám.“

V komentářích přistály i nabídky dobrovolné pomoci. Tu ale musí nemocnice s díky odmítat. „Vážíme si každé pomoci, ale v tuto chvíli nám chybí především sestry do intenzivní péče, které jsou bohužel nenahraditelné. Děkujeme za nabídku, v případě potřeby bychom se určitě ozvali,“ reagovala nemocncie na sociálních sítích.

Stav hromadného postižení osob vyhlašují od středy postupně další a další středočeské nemocnice. Část nemocnic v kraji se totiž potýká nejen s nedostatkem lůžkových a přístrojových kapacit, ale citelně jim chybí především personál. Stav hromadného postižení osob v takovém případě signalizuje, že se přetížená nemocnice dostala za hranu svých možností a nedokáže zajistit péči o všechny pacienty podle běžně uplatňovaných standardů.

Kritické přetížení, jemuž čelí už velká část středočeských nemocnic, by některým z nich mohly zčásti pomoci zvládat jejich eldéenky. Právě změna léčeben dlouhodobě nemocných na covidária je cestou, po níž se část nemocnic v kraji už ubírá. kraj zároveň pro nemocnice oslovil specialisty z ambulancí, zda by nešli vypomoci do nemocnic.