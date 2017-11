Dům s pečovatelskou službou nesplňuje požárně bezpečnostní normy

Příbram /FOTOGALERIE/ – Středočeští hasiči při kontrolách domů s pečovatelskou službou zjistili, že budova v Hradební ulici nesplňuje podmínky protipožární normy bezpečnosti, navíc je podle této zprávy budova už od roku 1982 užívána v rozporu s kolaudačním rozhodnutím.

Z celkového šetření hasičského záchranného sboru vyplynulo, že dům, ve kterém je 72 bytových jednotek, zkolaudovaný v roce 1965, byl od roku 1982 z rozhodnutí tehdejší rady města, která ho vyčlenila jako dům s pečovatelskou službou, provozovaný v rozporu s kolaudačním rozhodnutím stavebního úřadu. Už v té době totiž nebyly splněny příslušné podmínky pro provozování zdravotnického zařízení.



„Budova v Hradební ulici, a to bez ohledu na požadavky hasičů, rekonstrukci potřebuje v každém případě,“ uvedl k situaci starosta města Příbrami Jindřich Vařeka s tím, že dílčí opravy ve společných prostorách domu v majetku města začaly již v roce 2015. „Byla dokončena rekonstrukce původního osobního výtahu, v těchto dnech je kolaudováno opravené centrální schodiště s novým protiskluzovým povrchem, ve společných prostorách byla vyměněna okna, podlahová krytina a upraveny povrchy stěn,“ doplňuje místostarostka Alena Ženíšková.

Rekonstrukci podle obou potřebuje nejen budova jako taková, ale i samotné byty. V plánu je proto výměna rozvodů elektřiny, vody a odpadů a opravovat se bude i střecha, pavlače a svody dešťových a odpadních vod.



Pokud by však i do budoucna měla být tato pětipatrová budova sloužit jako domov s pečovatelskou službou, musela mít by podle požadavků HZS navíc také evakuační výtah nebo splňovat další zvláštní požadavky na únikové cesty. Vstupní dveře do jednotlivých bytů by současně musely splňovat podmínku protipožární i kouřotěsnou. To však v současnosti dům v Hradební ulici nesplňuje. Navíc chybí požární klapky a jiná technická zařízení jako je například elektrická požární signalizace. „Na zajištění podmínek v případě provozu pečovatelské služby v této budově byla hasiči stanovena lhůta pro provedení požadovaných úprav do tří let,“ konstatoval příbramský starosta.



Radnici se nabízejí dvě možná řešení, jak situaci řešit. První počítá se zachováním režimu domova s pečovatelskou službou, ve které se přistoupí k rekonstrukci celého objektu podle projektové dokumentace, která bude vycházet z požadavků hasičů na dodržování protipožárních předpisů platných pro zařízení sociální péče – domy s pečovatelskou službou. Druhou variantou, které připadá v úvahu, je to, že provoz domova s pečovatelskou službou bude zrušen s tím, že by se z něj stal bytový dům, na jehož rekonstrukci již nejsou kladeny tak vysoké protipožární požadavky.