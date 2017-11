Ekologická zátěž prodraží vyčištění rybníka

Dobříš /FOTOGALERIE/ - Náročné bude asi z důvodu možné starší ekologické zátěže, například těžkých kovů, čištění Huťského rybníka na okraji Dobříše. „Požádali jsme vodoprávní úřad o povolení odbahnění loviště a kádiště na Huťském a Novém rybníku,“ uvedl Michal Pernica, ředitel společnosti Colloredo-Mannsfeld.

„Povolení bylo vydáno pouze s tím, že bahno musí zůstat v katastru rybníka, což je nepraktické a do dvou let je zpátky, kde bylo. Podařilo se nám zahájit spolupráci s firmou, která provede odběry a rozbory bahna a místa jeho ukládání. Pokud odběry vyjdou pozitivně, budeme moci bahno umístit mimo rybník. To nám umožňuje současná legislativa v platném znění,“ dodal Michal Pernica.

Celou akci financuje společnost z vlastních zdrojů. Odbahnění celého rybníka by bylo lepší, ale finančně velmi náročné, takže zvolila méně rozsáhlou variantu.

Odběry směsných vzorků bahna z rybníka a příslušného pozemku, na který bude tento kal využit, byly provedeny počátkem října. Na výsledky se stále čeká. Podle nich bude možné bahno zpracovat pro využití jako hnojivo na zemědělské půdě nebo jen pro případné uložení.