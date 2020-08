LED panely by měly ukazovat příjezdy a odjezdy autobusových spojů. Nicméně cestující se zatím musejí dál spoléhat pouze na vylepené jízdní řády. „Co se týká LED panelů u II. polikliniky, je zde nadále technický problém, který se dodavatel spolu s námi snaží vyřešit. Bohužel dle sdělení bude tato záležitost trvat ještě minimálně do konce prázdnin,“ uvedl místostarosta města Martin Buršík (ANO).

Zdroj: DENÍK/Radek Ctibor

Jak Deníku potvrdila mluvčí příbramské radnice Eva Švehlová, tak se opravdu technický problém daří řešit a elektronický panel na třídě Osvobození u i naproti budově bývalé II. polikliniky bude do konce srpna v provozu.

O něco komplikovanější situace je na největším uzlu MHD i meziměstských spojů v Jiráskových sadech. Tam oba panely ještě nebyly vůbec umístěny. Důvodem je negativní stanovisko odboru památkové péče. „Snažíme prosadit zbývající dva LED panely do Jiráskových sadů. Jedná se o dopravní uzel, který by si toto zařízení zasloužil. Stále se nám bohužel nedaří najít místo, na kterém bychom se shodli s památkovou péčí,“ konstatoval k situaci v Jiráskových sadech místostarosta Martin Buršík.

Nad stanoviskem památkářů ve vztahu k lokalitě Jiráskových sadů se v diskuzích na sociálních sítích pozastavuje veřejnost. „Že jsou v Jiráskových sadech na veřejném osvětlení reklamy, to památkářům nevadí?“ ptá se například Daniela Brožová.

Na problémem s památkáři se pozastavuje i opozice. „Přijde mi nelogické uzavřít smlouvu na umístnění nějaké stavby v historickém centru města a nemít to předem projednané s památkáři. O to víc, že jde o vedení města, které by o případných zónách mělo vědět,“ myslí si opoziční zastupitel Vladimír Král (Šance pro Příbram).

Vyjádření pracovnice Odboru památkové péče stavebního úřadu Příbram Dity Jobové se redakci nepodařilo zjistit, neboť je na dovolené. Nicméně podle tiskové mluvčí radnice je problém v hranicích památkové zóny v centru města. „Přestože v samotných Jiráskových sadech žádná významná památka není, tak do nich zasahuje ochranné pásmo kostela sv. Jakuba na nedalekém náměstí T.G.M.,“ vysvětlila mluvčí města Eva Švehlová.

Podle uzavřené smlouvy o dílo instalaci čtyř panelů na zastávkách u II. polikliniky (2 ks) a zastávkách v Jiráskových sadech (2 ks) provádí společnost Gema za nabídkovou cenu 704 tisíc korun bez DPH. Podle této smlouvy mělo být dílo předáno už v úterý 15. prosince.