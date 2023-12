Jedná se o závod tříčlenných družstev, který je členěn do čtyř etap. Simuluje činnost vojenské hlídky v neznámém zimním horském terénu. Disciplíny tak vznikaly z takzvaných outdoor sportů.

Závodníci se tedy setkávají s přesunem v terénu podle mapy, sjezdovým lyžováním, horolezectvím, přežitím ve volné přírodě a dalšími podobnými disciplínami. Doplněn je závod o vojenskou tematiku, takže se při závodu i střílí ze vzduchovky anebo nosí břemeno v podobě munice. Konkrétně dělostřelecký granát, který je připomínkou 13. dělostřeleckého pluku, který přebor organizuje.

Uranový důl Bytíz čeká rekonstrukce. Muzejní expozice bude otevřena za tři roky

Nejedná se však pouze o poměřování fyzických sil, schopností a zkušeností jednotlivých týmů. Důležitá je v tomto přeboru i hlava. Tedy psychická odolnost každého závodníka. Bez týmové spolupráce, dovednosti řešit nepředvídatelné situace a schopností poprat se i s nepřízní počasí žádný tým nemůže uspět.

Na startovní čáru se přihlásilo celkem 14 družstev z armády a jedno družstvo z Horské služby.

„Letošní ročník se nesl ve znamení typického krkonošského počasí. Sníh, déšť, mráz, vysoká vlhkost a noční teploty hluboko pod bodem mrazu stěžovaly průběh závodu každý den. Oproti předešlým ročníkům, kdy se daly určité úseky jít i v botách, letos jsme skialpy téměř nezuly. To dost urychlilo vyčerpání a zpomalilo samotné přesuny," řekl po závodu hasič Michal Uriga z Horské služby, vítězného družstva přeboru.

Discplíny drsného závodu

S čím se postavíš na start, to si neseš a to ti slouží! Žádná GPS navigace a ani chytré hodinky. Žádný chytrý telefon. Jednotlivé disciplíny mají své názvy odkazující na důležité události z vojenské historie.

Závodníky čekají desítky kilometrů stoupání a sjezdů volným terénem se zátěží bez možnosti použití moderních technologií. Přes den se plní jednotlivé disciplíny, v noci se spí v bivaku, který si sami vyhrabou a postaví. K jídlu mají pouze svoje zásoby.

Začalo se orientačním během, který účastníky zavedl i do ledové vody, kterou museli přebrodit. V úterý proběhla disciplína pojmenovaná Mrzli Vrh 1915 na počest příslušníků našich vojáků, kteří padli na tomto místě ve Slovinsku za první světové války.

V této disciplíně překonává družstvo pomocí lanových technik ferratový úsek a volnou hloubku ve výšce přibližně 25 m na vzdálenost 50 m mezi několika vrcholy. Dále účastníky čekalo rozdělávání ohně křesadlem a jeho přenášení, vyhledávání v laviništi pomocí lavinového vyhledávače, brodění a dobývání opevnění a střelba ze vzduchových pušek.

Vánoční trhy v Příbrami: Na kolik vyšel svařák nebo hornická štola?

Ve středu probíhala další lezecká disciplína, ve které v lanovém družstvu vystoupali účastníci na vrchol kopce, kde zaujali pozorovací stanoviště a po odpozorování činnosti protivníka opustili vrchol pomocí historicky používaných metod improvizovaného slanění. Ještě ten stejný den je čekaly disciplíny ze základů přežití, fyzicky náročný vědomostní kvíz a také záchrana zraněných kolegů.

Poslední soutěžní den byl o překážkovém běhu, střelbě a házení granátů během sjezdu na lyžích, jako poslední byla soutěž ve skoku dalekém.

„Jsme v cíli a máme z toho velkou radost. Dostavila se úleva a euforie, protože průběh závodu byl velice náročný. Postaralo se o to prostředí Krkonoš, extrémní počasí a vysoká konkurence ze strany armády a Horské služby. Všichni šli na hranu svých možností a o tom svědčí, kolik týmů nakonec dokončilo celý závod. Organizátoři letos připravili závod skvěle a trochu jinak než v předešlých letech. I nové a mladé týmy si mohly vyzkoušet všechny disciplíny a pokud nesplnili třeba jednu, neznamenalo to, že musí ukončit závod, což je skvělé a já sám to velice oceňuji," prohlásil závodník z 43. výsadkového pluku Chrudim, který skončil na třetím místě.

Přebor, který nezná hranice

Na start se postavilo 15 silných a odhodlaných družstev, které ze sebe po dobu celého závodu dostávala naprosté maximum. Fyzické a psychické vyčerpání je postupně oslabovalo natolik, že do kýženého cíle dorazilo méně než polovina.

Závod, který prověřuje týmového ducha, ale i odolnost jedlovce posouvá hranice každého závodníka. V extrémních horských podmínkách závodníci ušli 70 kilometrů a převýšení skoro 4 000 metrů.

Za podpory sponzorů připravil 13. dělostřelecký pluk závod, kterému se jen tak něco nevyrovná. Další ročník je plánován na rok 2025 a už teď se ví, že zase o kousek přesáhne ten ročník letošní.

Vánoční strom v Dalekých Dušníkách postoupil do krajského kola. Dáte mu hlas?

Rotmistr Ondřej Rácz byl jedním z účastníků družstva 13. dělostřeleckého pluku, který skončil na druhém místě. O závodě řekl: „Letos se nám při závodu příliš nedařilo, ačkoliv byl závod a disciplíny skvěle připraveny. Bohužel počasí nám nevyšlo úplně podle našich představ, protože se měnilo každou minutou. Porvali jsme se s tím a společnými silami a díky týmovému duchu se nám podařilo dojít až do konce závodu. A to je pro nás obrovský úspěch a zadostiučinění.“

Historický odkaz Novodobá forma závodu se koná už od roku 2009 a navazuje na historii závodů Lyžařských hlídek Československé branné moci konaných každý rok v dobách první republiky, s jejímž zánikem skončily. Po druhé světové válce se lyžařské závody konaly nadále v rámci Československé lidové armády, ale ne už v duchu demokratických myšlenek prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, předválečné armády a Sokola, který stál u zrodu vojenské tělovýchovy za první republiky. „Je potřeba si uvědomit, že tři čtvrtiny našich hranic je tvořeno pohořím, a proto je důležité udržovat schopnosti našich vojáků v této oblasti na vysoké úrovni," zaznělo letos v proslovu plk. Vlastimila Urbana, zástupce velitele pluku při zahajovacím ceremoniálu.