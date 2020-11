„Je skupina lidí, u kterých je téměř záruka, že se vrátí. Hodně jich ale odpadne,“ řekl svůj názor na návrat příznivců fitnessu do posiloven Tomáš Ježek, který provozuje Fitness Ježek v Příbrami. Důvod je podle něj nasnadě: lidé vypadnou ze svého cvičebního rytmu, na který byli navyklí a už se jim tolik nechce vracet.

„Zkušenost z jara je taková, že lidé, co chodili cvičit roky, se tu pak už neukázali. To ale není problém jen u fitek, ale obecně v ekonomice,“ podělil se provozovatel fitka o svůj pohled na věc.

Podle něj tak hrozí, že po lockdownu se lidé nemusejí vrátit do svých oblíbených posiloven, ale i restaurací a dalších zařízení, které předtím pravidelně navštěvovali. Na návrat svých cvičenců se těší Alena Váchová, která provozuje v Příbrami Afitness. „Doufám, že se provoz obnoví, pro nás to je už finančně náročné a dlouhé,“ popsala. Co se týká vrácení lidí do posiloven, je optimističtější než její kolega v oboru. „Myslím, že se hodně lidí vrátí. Hlavně z toho důvodu, že dnes chodí většina lidí cvičit pomocí multisport karty,“ odpověděla. Ty jsou nyní kvůli koronavirové situace pozastavené. „Lidem tam leží peníze, takže jakmile se to odblokuje, začnou je hned využívat. Kdyby měli platit v hotovosti, tak si myslím, že to v této době bude horší,“ popsala Alena Váchová.

S případným blížícím se obnovením provozů fitness center souvisí ale také otázka, co s permanentkami, které lidé teď nemohli využívat. „Já jsem nyní všechny prodloužil, s jednotlivými klienty budu řešit, kolik jim na kartě zbývá a dohodneme se na nějakém kompromisu, určitě to nezrušíme,“ popsal Tomáš Ježek.

Alena Váchová z Afitness uvedla, že provozuje menší fitness, kde jsou klienti současně také kamarádi, takže co se týká prodloužení permanentek, nějaké řešení jistě bude možné.

„Myslím, že se s nimi určitě domluvím na tom, co by chtěli,“ podotkla. Klientům nabízela také možnost cvičení na dálku. „O to ale moc zájem nebyl. Klientky se těší do vnitřních prostor,“ uvedla.