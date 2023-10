Jaká přesně, se teprve ukáže: o rozsahu prací (a tudíž i o jejich ceně) je s předstihem těžké hovořit. Ví se, že existuje problém, který je třeba vyřešit – zatím ale není jasné, jaký. To se ukáže až po nahlédnutí do nitra fontány, z níž voda prosakuje tam, kde by neměla. I když dílo, někdy označované také jako „starostova vana“, funguje, naznačuje to poruchu: ze zatím neznámé příčiny je asi zaplavená technologie. A rezavá skvrna napovídá, že nějaká část zařízení zřejmě koroduje.