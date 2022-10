Vzpomínkové akce s pokládáním stolpersteinů na Mírovém náměstí nedaleko samotné radnice se v účastnilo několik desítek lidí včetně žáků dobříšské základní školy Trnka. Vzácným hostem byla Hanna Arie-Gaifman, vnučka Růženy Fleischmannové, kterou nacisti v roce 1944 zavraždili v Osvětimi. Do Dobříše speciálně přiletěla ze Spojených států amerických a před samotným položením kamenů zavzpomínala na osud své rodiny, ze které vyzdvihla hlavně život své babičky.

OBRAZEM: Nové stolpersteine v Čáslavi osadil německý sochař Günter Demnig

Starosta města Pavel Svoboda poté do dlažby vsadil celkem pět stolpersteinů. Tři se jmény členů rodiny Fleischmannových u domu číslo popisné 41 a dva byly vloženy do chodníku před domem číslo popisné 39, kde žila rodina Popperových.

S nápadem, aby se město do projektu zapojilo, přišla pamětnice, signatářka Charty 77 a obyvatelka Dobříše Zora Rysová. Byla to právě ona, kdo vypracoval jmenný seznam všech dobříšských Židů, kteří byli v září a říjnu roku 1942 odvedeni do transportů. Povedlo se jí také zmapovat místa, kde odvedené židovské rodiny bydlely.

FOTO: Kameny zmizelých připomínají tragické osudy židovských obyvatel v Mělníku

Říjnovým setkáním provedla účastníky bývalá radní města Jitka Urbanová, která projekt v Dobříši zaštítila, a mimo jiné uvedla, že určitě chtějí v této aktivitě pokračovat. „Chceme i nadále připomínat obyvatele, kteří ze dne na den náhle z našeho města zmizeli a většinou nikde nemají ani označený vlastní hrob,“ uvedla Urbanová.

Takzvané stolpersteiny jsou dlažební kostky s mosazným povrchem umisťované do chodníku před domy, kde žily oběti holocaustu. Projekt vznikl v Německu v roce 1992 a záhy se přenesl do všech evropských zemí. V Dobříši byly první kameny zmizelých položeny v prosinci loňského roku.