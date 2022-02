Trubky obrostlé vodním kamenem, technologie ze 70. let minulého století, kdy byl areál postaven, zastaralý mobiliář. To je současný stav příbramského plaveckého areálu. Aquapark se prakticky dostal do stavu klinické smrti, kterou už dílčími drobnými opravami nelze dále prodlužovat. Zařízení je potřeba zrekonstruovat kompletně.

Potvrdil to starosta Příbrami Jan Konvalinka. „Celý areál je v dezolátním stavu. Je dávno na zenitem morálním, technickým, ekonomickým - a klidně říkejme i hygienickým. Rekonstrukce se plánuje už od roku 2015, takže je skutečně nejvyšší čas, abychom se do toho pustili,“ konstatoval starosta Příbrami Jan Konvalinka.

Na rekonstrukci si město připravilo 350 milionů korun. „Máme našetřeno. Samozřejmě tu částku nevynaložíme celou naráz, ale budeme průběžně hradit faktury tak, jak budou přicházet. Můžeme si dovolit do oprav bazénu investovat celou sumu a půjde to čistě jenom z peněz, které jsou v rozpočtu města,“ vysvětlil starosta.

Projekt je nyní připravený k realizaci. Zbývá pouze najít zhotovitele. Soutěž má být zahájena na konci února. Práce mají začít ještě tento rok. „Dodavatele bychom mohli znát v letních měsících, zahájení stavby tak předpokládáme na přelom léta a podzimu,“ přiblížil další fázi Konvalinka.

V současnosti se řeší také osud zaměstnanců aquaparku. „Zhruba polovina bude převedena na jiná střediska sportovní zařízení města. Případně budeme vést jednání s ostatními příspěvkovými organizacemi tak, abychom o kvalitní zaměstnance nepřicházeli,“ podotkl starosta.

Během prací bude aquapark mimo provoz. V letních měsících by mohla fungovat ještě venkovní část, posléze se počítá s úplným uzavřením areálu. To by mělo trvat přibližně 18 měsíců. Čekání by se ale mělo návštěvníku vyplatit. Aquapark se má proměnit v moderní areál s kompletně novými vodními atrakcemi, saunami a vířivkami. Bude obnoven tobogán a návštěvníci se také mohou těšit na zbrusu novou řeku s protiproudem.

„Tou nejpodstatnější a nejzásadnější změnou bude tepelný komfort, který bude výrazně vyšší. Součástí rekonstrukce je moderní vytápění a nové izolace pláště a střechy budovy. Skutečnost, s kterou mají návštěvníci největší problém, tedy že je tam zima, bude minulostí,“ slibuje Konvalinka

Náhled na budoucí podobu si lze prohlédnout na stránkách města: aquapark.pribram.eu/rekonstrukce.