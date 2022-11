Vzpomínkové akce se účastnilo vedení města, zástupci Československé obce legionářské jednoty Příbram, hasičských sborů, církví, spolků, policie a další hosté včetně veřejnosti. Dále i lidé v různých vojenských stejnokrojích. Jako čestná stráž stály například dvě ženy s rozpuštěnými vlasy, které v české armádě evidentně neslouží. Salutující mladík v černém baretu zase nevzbuzoval dojem, že už by dovršil minimální věk ke vstupu do řad odzbrojených sil. Hodnosti ani další prvky neseděly nebo nedávaly smysl.

Jakmile radnice na Facebooku zveřejnila fotky, strhla se na její adresu vlna kritiky. „To je ostuda tohle. Tihle lidi s armádou nemají nic společného!“ napsal pod příspěvek například Michal Brzák. „Toto vojáci nejsou. Toto není ani parodie na vojáky. Toto je výsměch všem, kteří nosí uniformu s hrdostí,“ nešetřil kritikou Tom Doležal, který reagoval na názor jiného pisatele, jenž si všiml neustrojenosti praporčíka. Diskuze pod příspěvkem se nakonec rozrostla na více než 130 komentářů. Vesměs všechny na nezdařenou pietu reagují negativně.

Reagovala i vojenská policie, která město promptně upozornila na nedostatky. „Na úřad jsme poslali podnět. Jelikož se jedná o civilní osoby, nejsme k tomu věcně příslušní a dále nebudeme podnikat žádné další kroky,“ sdělila mluvčí Vojenské policie Kateřina Mlýnková.

Za přestupek hrozí pokuta 3 tisíce korun

Podle zákona o ozbrojených silách se fyzické osoby, které nejsou aktivními vojáky, dopouštějí přestupku tím, že na veřejném místě neoprávněně nosí vojenský stejnokroj, jenž může být zaměnitelný s oficiální uniformou Armády ČR. Za to hrozí pokuta až 3000 korun. „Na věc jsme vedení města upozornili a fotky byly z příspěvku staženy. Tím neprodleně sjednali nápravu a není tedy nutno to dále řešit,“ dodala.

Přechod na štěpku se příbramské teplárně vyplatil. Těží z toho také zákazníci

Město Příbram se z chyby poučilo a na podobné akce chce zvát už jen oficiální zástupce armády či jiných aktivních složek ČR. „Město při pořádání květnových a říjnových pietních aktů dlouhodobě spolupracuje s bývalým, historicky prvním velitelem 1. roty aktivních záloh majorem Oldřichem Štočkem. Ten má zajišťovat čestnou stráž a kladení věnců,“ píše se ve vyjádření radnice s tím, že jde o dlouhodobou spolupráci. „Nicméně letos jsme byli upozorněni na určité nedostatky, které jsme následně konzultovali s odborníky. S ohledem na tyto skutečnosti požádáme do budoucna o pomoc s pořádáním piety profesionály ze 13. dělostřeleckého pluku Jince, případně Klub vojenské historie Příbram,“ sdělil příbramský starosta Jan Konvalinka.

Oldřich Štoček reagoval, že se pro něj po této zkušenosti celá věc stala uzavřenou kapitolou. „Už jsem řekl panu starostovi, že nejsme vojáci ani záložáci. Máme vlastní vystrojovací předpisy, tuhle akci organizujeme 20 let a od roku 2011, kdy jsem skončil v aktivních zálohách, ji pořádáme jako spolek Ostrostřelci Příbram. S vojáky to tedy nemá nic společného a až dosud nebyl nikdy problém. Když ti kritici ví lépe, jak se to dělá, tak ať si najdou čas, seženou lidi a zorganizují si to sami,“ sdělil Štoček.